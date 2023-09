Madrid. Im Ermittlungsverfahren zum Kussskandal um Luis Rubiales, den inzwischen zurückgetretenen Präsidenten des spanischen Fußballverbandes RFEF, haben die Anhörungen von Zeugen und Sachverständigen begonnen. Ermittlungsrichter Franco de Jorge habe am Montag in Madrid auch zwei Sachverständige befragt, die Experten im Lippenlesen seien. Diese hätten anhand der Auswertung der Fernsehbilder festgestellt, dass Rubiales vor dem Kuss Hermoso eine Frage gestellt habe, die als »Un besito?« (»Ein Küsschen?«) gedeutet werden könne, berichteten die Zeitung La Razón und weitere spanische Medien. Am Donnerstag sowie am kommenden Montag stehen weitere Anhörungen an. Unter anderem wurden für Montag drei Spielerinnen vorgeladen. Dabei handelt es sich laut Medien um Weltfußballerin Alexia Putellas, Kapitänin Irene Paredes sowie Misa Rodríguez. (dpa/jW)