Huangshi. Der ehemalige Präsident des chinesischen Fußballverbands Chen Xuyuan ist wegen Korruptionsverdachts angeklagt worden. Das berichteten chinesische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Volksstaatsanwaltschaft in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Chen stehe unter Verdacht, in seinen verschiedenen Funktionen im Sportverband und bei einer Firma Bestechungsgelder angenommen zu haben. Zuvor habe eine Disziplinarkommission ihre Untersuchungen in dem Fall beendet, hieß es in den Berichten weiter. (dpa/jW)