Frankfurt am Main. Nach Angaben des Deutschen Fußballbundes (DFB) vom Dienstag übertragen in dieser Spielzeit mehr als 40 TV- und Streamingpartner international die Partien des DFB-Pokals. Unter anderem schloss der Verband mit Sendern in Vietnam und China neue Verträge bis 2025/26 ab. Auch in Indien und Indonesien seien Kontrakte verlängert worden. Gleiches gilt für Länder in Afrika, der Balkanregion, Skandinavien, im Baltikum und in Italien.

Zudem kündigte der DFB an, in nächster Zeit einen Fast-Channel zu starten, »um weitere attraktive deutsche Fußballinhalte einem noch größeren internationalen Publikum zugänglich zu machen«. »Fast« steht für »Free-Ad-Supported Streaming«, kostenloses Streaming, das durch Werbung finanziert wird. (dpa/jW)