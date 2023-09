Hintergrund: Polizei entwaffnet

Im Jahr 1923 erreichte die revolutionäre Nachkriegskrise in Deutschland einen Höhepunkt. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich rapide, es kam zu vielen größeren und kleineren Streiks und Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht. Die Umstände, unter denen es damals in Hamburg zu dem Aufstand von kommunistischen Arbeitern unter der Führung der KPD kam, liegen zum Teil bis heute im dunkeln. Eigentlich hatte die KPD-Führung die mit der Unterstützung der Kommunistischen Internationale seit dem Spätsommer vorbereitete revolutionäre Erhebung in ganz Deutschland wegen fehlender Voraussetzungen kurz zuvor abgebrochen.

Was feststeht, ist, dass die Hamburger KPD am 23. Oktober 1923 um fünf Uhr morgens den bewaffneten Aufstand auslöste. Kampfgruppen der KPD in den Arbeiterstadtteilen griffen gleichzeitig 26 Polizeireviere an und konnten 17 davon besetzen. Dadurch sollten vor allem der Mangel an Waffen behoben und die unmittelbaren Reaktionsmöglichkeiten der Hamburger Polizei eingeschränkt werden. Die Ordnungspolizei war der überschaubaren Anzahl an Aufständischen aber sowohl zahlenmäßig als auch technisch weit überlegen.

Bereits gegen Mittag des 23. Oktober bestanden in Hamburg nur noch zwei Kampfgebiete: Barmbek und Schiffbek. In vielen anderen Stadtteilen sammelten sich zwar Menschenmengen, und es kam erneut zu Hungerdemonstrationen und Geschäftsplünderungen. Sie hatten allerdings keine Verbindung zu den bewaffneten Kämpfen der KPD. Die KPD-Führung gab bereits in den Vormittagsstunden die Anweisung heraus, den Aufstand wegen seiner offensichtlichen Aussichtslosigkeit abzubrechen.

Die Ordnungspolizei meldete nach den Kämpfen auf ihrer Seite 17 Tote und 62 Verwundete. In Gedenkartikeln der KPD wurden 24 Aufständische genannt, die bei den Kämpfen starben.(kst)