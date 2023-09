Wien. Die österreichische Skispringerin Daniela Iraschko-Stolz hat ihre Karriere beendet. Das teilte der nationale Skiverband ÖSV am Sonntag mit. Die 39jährige klagte zuletzt über anhaltende Kniebeschwerden. Iraschko-Stolz war die erste Frau, die 2003 am Kulm inoffiziell einen Sprung in Richtung 200-Meter-Marke gemacht hatte. Bei der Olympiapremiere des Damenskispringens gewann sie 2014 Silber. Bei Weltmeisterschaften holte sie insgesamt acht Medaillen. (dpa/jW)