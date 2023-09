IMAGO/ABACAPRESS Könnte als Klassiker in die Annalen der Rugby-WM-Geschichte eingehen: Irland gegen Südafrika am 23. September im Stade de France

Die irische Rugby-Nationalmannschaft war bislang bei den seit 1987 alle vier Jahre ausgespielten Weltmeisterschaften im Rugby Union immer dabei. Siebenmal standen die »Kleeblätter« – die Mannschaft wird aus Spielern aus der Republik Irland und dem zum UK gehörenden Nordirland gebildet – bisher im Viertelfinale. Siebenmal hieß es: Endstation! Beim derzeit in Frankreich stattfindenden zehnten Rugby-Worldcup soll mit dieser Negativserie Schluss sein. Der Titel ist erklärtes Ziel des Teams um den mittlerweile 38 Jahre alten Spielmacher Johnny Sexton. Das Finale am 28. Oktober im Stade de France im Pariser Vorort Saint-Denis ist wohl Sextons letzte Chance, mit der »Webb Ellis«-Trophäe seine so oder so herausragende Karriere mit einem WM-Titel zu krönen.

Nach 15 gewonnenen Länderspielen in Folge traf der Weltranglistenerste nun am Sonnabend auf die Nummer zwei, Titelverteidiger Südafrika. Das Spitzenduell im Stade de France hielt, was es versprach: Das 13:8 für Irland hat das Zeug, als Klassiker in die Annalen der WM-Geschichte einzugehen. Vom Anpfiff weg entwickelte sich eine Partie, die sowohl von außergewöhnlich hohem Tempo als auch enormer Härte geprägt war. Die Kontaktsituationen wurden von beiden Seiten so kompromisslos geführt, dass wohl selbst der eine oder andere Zuschauer am TV-Gerät beim Biernachfassen in der Halbzeitpause zum Kühlschrank nur noch humpeln konnte. Dennoch blieb es stets fair. Es gab weder gelbe noch rote Karten, nicht eine Szene musste vom Videoreferee auf Überhärte oder gefährliches Spiel überprüft werden.

In Führung gingen zunächst die »Springboks« per Straftritt durch Manie Libbok (6.), anschließend ­neutralisierten sich beide Teams weitgehend. In der 33. Minute hätte Sexton beinahe die Führung für Irland durch einen Versuch besorgt. Doch der irische Spielmacher wurde auf der Linie in zentraler Postion gestoppt. »Scrum Half« Jamison Gibson-Park recycelte den Ball aber blitzschnell, passte auf James Lowe, der Mack Hanson auf dem rechten Flügel für den ersten Versuch (33.) in Szene setzte. Die anschließende Erhöhung (35.) für zwei Punkte verwandelte Sexton gewohnt sicher zum 7:3, das gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. In der 47. Spielminute verfehlte Faf de Klerk beim Straftritt die Torstangen, vier Minuten später rannte dann aber Cheslin Kolbe über den linken Flügel ins irische Malfeld ein und legte den ersten Versuch für Südafrika zum 8:7. Libbok vertrat jedoch den Erhöhungskick. Insgesamt elf Punkte ließen Libbok und de Klerk für die »Srpingboks« nach ruhenden Bällen liegen – es war die entscheidende Schwäche. Sie kostete Südafrika den Sieg. Die Iren gaben sich mit dem Fuß hingegen gewohnt sicher. Sexton (59.)sorgte für das 10:8, kurz vor Ende der Partie erhöhte Jack Crowley – Sexton war fünf Minuten zuvor ausgewechselt worden – auf den Endstand von 13:8.

Am Sonntag ging es dann abwärts für »Down under«: Nach einer schallenden 6:40-Niederlage gegen Wales befindet sich das australische Rugby in einer seiner bisher wohl tiefsten Krisen. Die Chancen auf die K.-o.-­Runde sind nur noch marginal. Noch nie zuvor sind die »Wallabies« bei einer WM in der Vorrunde ausgeschieden. Wales hingegen, bislang höchstens mit Außenseiterchancen gehandelt, unterstrich mit seiner Leistung, dass mit dem Team im weiteren Turnierverlauf zu rechnen ist. Bereits in der dritten Spielminute ging Wales nach Versuch von »Scrum Half« Gareth Davies 5:0 in Führung. Dan Biggar, der wenig später verletzt ausgewechselt werden musste, erhöhte per Kick auf 7:0 (4.). Nach zwei verwandelten Straftritten (9./14.) kam Australien noch mal auf 7:6 heran – es waren die letzten Lebenszeichen einer jungen und völlig überforderten Mannschaft. Nach drei getroffenen Straftritten (21./29./39.) durch Gareth Anscombe ging Wales mit 16:6 zum Halbzeittee. Nach der Pause spielte dann nur noch Wales, das nach zwei weiteren Versuchen durch Nick Tompkins (48.) und Jac Morgan (78.) sowie einem Drop-Goal (Anscombe/70.) und drei Straftritten (43./52./60.) 40:6 gewann.

Bereits am Donnerstag musste Gastgeber Frankreich beim 96:0-Kantersieg gegen Namibia einen herben Verlust hinnehmen. Ausnahmetalent Antoine Dupont – Kopf und Herz des französischen Teams – musste nach einer hässlichen Kopfkollision mit Johan Deysel mit gebrochenem Kiefer ausgewechselt werden. Ob Dupont nach am Freitag in Toulouse erfolgter OP noch mal ins Turnier wird eingreifen können, blieb zunächst unklar. ­Deysel wurde wegen gefährlichen Spiels mit roter Karte vom Platz gestellt.