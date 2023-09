JORONI Film/CZAR Film Im Trabi: Johanna (Mareike Beykirch) und Mutter Helga (Lina Wendel)

Eine Zeitreise in einer Zeitreise ist eine originelle Idee für einen Film. Jedoch auch eine recht anspruchsvolle, zumal dann, wenn die Trips zeitgeschichtliche Hintergründe aufweisen und darüber hinaus miteinander verwoben sind.

»Schlamassel« spielt im Februar des Jahres 1997 irgendwo im Norden Deutschlands. Den Nummernschildern nach zu urteilen, soll es Prenzlau sein. Aber wichtig ist nicht der Ort. Worauf es ankommt, ist Lokalkolorit. Deshalb werden uns durchweg Fahrzeuge aus DDR-Produktion gezeigt, zumindest im täglichen Gebrauch, obwohl die neuen Bundesbürger damals beinahe ausnahmslos mit alten Westautos unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob es eine Metapher sein soll oder ob nur kein Geld vorhanden war, um die S-Klasse vollzutanken, jedenfalls sehen wir die gebrauchten Schlitten von drüben noch immer im Autohaus stehen, trocken und sicher.

Johanna (Mareike Beykirch) soll das nun ändern. Sie besucht den Laden im Auftrag ihrer Provinzzeitung, wo sie schon viel zu lange auf die ganz große Story wartet. Einmal hat sie eine Geschichte über Neonazis gemacht. Doch das liegt eine Weile zurück. Jetzt ist sie endlich wieder an etwas Neuem dran. Vor ein paar Tagen wurde ihrer Schwester das Portemonnaie gestohlen. Die Diebe haben die geplünderte Börse anschließend in einem Dixiklo versenkt; also wieder eine Recherche im braunen Sumpf. Auf diesem Niveau befindet sich der im Film dargestellte Journalismus durchweg, womit das Milieu recht treffend beschrieben wäre. Und nun also dieses Autohaus, das Johanna besucht, um ein Fotoshooting mit jungen Mädchen in Badebekleidung vorzubereiten. Gerade ist es ihr gelungen, den Verkaufsleiter davon zu überzeugen, dass es sinnvoll wäre, für die Werbeaufnahmen die Heizung aufzudrehen, als sie eine schlimme Nachricht erreicht. Ihre Oma ist gestorben.

In einem Interview hat Filmemacherin Sylke Enders vor einigen Jahren einmal gesagt: »Ich versuche beim Schreiben, mich frei von Wertungen zu machen und Dinge aufzugreifen, die ich sehe.« Doch was tun, wenn man irgendwann merkt, dass man nicht mehr allzuviel Neues sieht? Dem, der an diesem Punkt schon restlos von Wertungen befreit ist, bleibt die Möglichkeit, Bewährtes zu recyceln, vorzugsweise, indem es einfach auf den Kopf gestellt wird.

Anders als ihr witzig optimistischer Film »Schönefeld Boulevard« ist »Schlamassel« über weite Strecken eine recht düstere Produktion. Die Heldin muss aufpassen, dass sie nicht völlig vergisst, wenigstens ab und an etwas zu essen, und es stört sie auch nicht, mit 32 immer noch nicht erwachsen zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Außerdem sucht sie nicht den Mann fürs Leben; sie hat Mühe, ihn abzuwimmeln. Familiäre Geborgenheit findet sie, sooft ihr danach ist, bei der älteren Schwester. Besonders gut versteht sie sich mit ihrem pubertierenden Neffen, für den es eine Selbstverständlichkeit ist, mit der stets abgebrannten Tante den letzten Krümel Gras zu teilen. Der Zuschauer spürt immer wieder die Begeisterung der Regisseurin für diese zwar innige, aber eben doch nur kumpelhafte Beziehung. Ein Neffe ersetzt keinen Mann und erst recht kein eigenes Kind. Vor allem aber ersetzt er keine Oma.

Als wieder der Joint im Kinderzimmer kreist, hält Johanna plötzlich ein uraltes Schwarzweißfoto in den Händen. Der Schulfreund ihres Neffen hat es mitgebracht. Auf dem Foto sehen wir eine sehr hübsche junge Frau. Sie trägt Uniform. Es könnte eine Eisenbahnerin sein oder eine Postangestellte, die damals auch uniformiert waren. Für Aufklärung sorgt der Schäferhund zu ihren Füßen. Das Tier trägt ein mit dem Emblem der SS bedrucktes Leibchen. Johanna bringt in Erfahrung, wo die frühere KZ-Aufseherin jetzt wohnt, und besucht sie von da an regelmäßig.

Ich bin nach Ravensbrück gefahren. Zur Gedenkstätte des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers gehört auch das »Aufseherinnenhaus«. Je länger ich mir die Dauerausstellung dort ansehe, um so mehr fühle ich mich wie in Frankensteins Labor. Hier also, in dieser einstigen Unterkunft des weiblichen Wachpersonals hat die Regisseurin ihre Figur zusammengesetzt. Die Anregung für den österreichischen Dialekt erhielt sie dabei vermutlich durch das Interview, das im Jahr 2003 mit der früheren Aufseherin Anna G. in Linz geführt wurde. Im Film wird die Greisin von Lore Stefanek gespielt. Es ist eine seltsame Entscheidung, diese Rolle einer Frau, die mehr als ein halbes Jahrhundert in einem Dorf irgendwo zwischen Pasewalk und Polen gelebt hat, mit einer österreichischen Dame zu besetzen, die wirklich ununterbrochen ihren Wiener Charme spielen lässt und dabei Sätze wie die folgenden von sich gibt:

»Dann haben sie wieder Gänse gestohlen. Aber die Häftlinge haben auf mich recht geschaut. Sie haben mich gemocht. Wenn es etwas Gutes zum Essen gegeben hat, und ich hab Nachtdienst gehabt, dann hab ich oft gefragt: ›Na, was gibt’s denn heute? Habt ihr mir etwas übriggelassen?‹ Dann haben sie in der Nacht immer in der Kantine mit dem kleinen Ofen, da haben sie manchmal was zum Essen hingestellt, weil sie gewusst haben, dass ich hungrig war. Wir als Wachpersonal haben ja oft Hunger gehabt. Für die Häftlinge war genügend Essen da.«

Ich habe mir die Tondokumente in der Ausstellung sorgfältig angehört, doch diese Worte konnte ich nirgendwo finden. Sie kommen wohl aus dem Mund eines Monsters, über dessen Kopf seine Schöpferin komplett die Kontrolle verloren zu haben scheint. So ist es unter dem Strich trotz der vielen wirklich großartigen, intensiven Familienszenen ein verunglückter Film. Schlamassel eben.