Gérard Depardieu trennt sich von einem Teil seiner Kunstsammlung. An diesem Dienstag und Mittwoch werden in Paris rund 250 Werke aus dem Besitz des französischen Filmstars versteigert. Unter den Hammer kommen Skulpturen von Auguste Rodin, Gemälde und Zeichnungen von Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger und Alexander Calder. Eines der Schlüsselstücke der Versteigerung wird eine Bronze der berühmten Bildhauerin Germaine Richier sein, die auf 500.000 bis 800.000 Euro geschätzt wird. Das Auktionshaus Drouot rechnet mit einem Erlös von drei bis fünf Millionen Euro. Depardieu hat in rund 200 Filmen gespielt. Zuletzt war der 74jährige wegen Anschuldigungen mehrerer Frauen wegen sexueller Übergriffe in den Schlagzeilen. Wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung ermittelt die französische Justiz seit Ende Dezember 2020 gegen ihn. Er selbst hat die Vorwürfe zurückgewiesen. (dpa/jW)