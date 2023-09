Schreiber & Leser Verlag Was geht ab? Das geht ab

Slava Segalow war angesehener Maler von politischer, regierungskritischer Kunst. Jetzt, nach dem Zerfall der Sowjetunion interessiert sich niemand mehr für seine Bilder. Von seinem Freund, dem Schlitzohr Dimitri Lawrin, möchte er lernen, wie man in den Trümmern des Sozialismus zu Geld kommt. Lawrin ist Schwarzmarkthändler und verhökert alles, was ihm in die Finger kommt, vor allem Diebesgut. Damit macht er sich einige Feinde, darunter gefährliche. Der Comic beginnt mit einem misslungenen Coup: Nachdem die beiden in einem unbewachten Volkspalast irgendwo im Kaukasus kunstvolle Fenster haben mitgehen lassen, werden sie von schwer bewaffneten Plünderern überfallen. Die hübsche Nina rettet ihnen das Leben und bringt sie vor der Kälte in Sicherheit. Slava und Dimitri lernen die Arbeiter des Bergwerks kennen, in dem Ninas Vater arbeitet, das aber jetzt für einen symbolischen Rubel an einen »Investor« verscherbelt werden soll, der wahrscheinlich den Laden dichtmacht, aber vorher alles mitnimmt, wofür sich noch ein Käufer findet. Eine Idee kommt auf, wie man das verhindern könnte.

Im Vorwort erklärt der französische Zeichner und Autor Pierre-Henry Gomont die Motivation für seinen Comic »Die neuen Russen«. »Ich wollte schon lange ein Buch über Russland machen, genauer: Über die Länder der Ex-UdSSR. Wie viele in meiner Generation hatte mich das kommunistische Experiment fasziniert, wie die Ideale von Gleichheit und Volkseigentum in der Praxis ausbuchstabiert wurden. Als Kind erlebte ich den Fall der Mauer und den Sturz der Diktatur in Rumänien. Ich erinnere mich an die neuen Begriffe für die Modernisierung der russischen Wirtschaft, man sprach von einer Schocktherapie, von den Harvard Boys und der gebotenen Privatisierung. Diese Epoche interessiert mich sehr, denn sie bereitete die Bühne für das traurige Schauspiel, wie Russland sich vom Joch des Kommunismus befreite und alsbald zum Fraß der schlimmsten kapitalistischen Heuschrecken wurde. Das Gleichheitsideal hatte die kommunistische Partei zwar schon in der ersten Stunde ausgehebelt, dennoch hielt das Volk es bis zum Ende hoch – nun ist da eine Leerstelle. Die Schätze des Landes, die theoretisch allen gehörten, werden von Oligarchen gekapert.«

Nett ist Gomonts Idee, Lautmalereien in Kyrillisch zu schreiben. Das Feuerzeug macht Клик, Клик, wenn jemand zu Boden geht, klingt das Броф, ein Feuer knistert Крш, Крш. Ohne diesen Einfall könnte die Leserin allzuleicht vergessen, dass der Comic in den osteuropäischen 1990er Jahren spielt, denn die Menschen sind keine (Post-)Sowjetkarikaturen. Die große Geschichte aber mit Gorbatschow, dann Jelzin und seinem Beschuss des Moskauer Weißen Hauses kommen ebensowenig vor wie der Erste Tschetschenienkrieg oder der langsame Aufstieg Putins. Gomont erzählt von der Lage kleiner Leute und davon, wie sie sich durchschlagen. »Mit meinem Buch wollte ich mich an die Seite dieser Menschen stellen, ohne dass ich allzuviel hinzuphantasierte und ohne knallige Effekte.« Das ist oft sehr komisch. »Ich habe das ernste Thema mit Unernst behandelt, um das reale Drama, das sich in den 1990er Jahren dort abspielte, nicht mit künstlichem Pathos zu verfremden.« Das ist ihm gelungen. Wir sehen Ninas Vater Wolodia unter Drogeneinfluss in Unterhosen auf die Bühne einer Großstadtdisko steigen und wenig später beherzt nach dem entführten Lawrin suchen, den er eigentlich gar nicht mag.

Natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte, viele nette, ein paar skurrile und gar nicht so wenige unsympathische Leute: Haifische, Ganoven, windige Geschäftemacher. Mit seinem etwas karikaturalen Zeichenstil schafft es Gomont, die unterschiedlichsten Typen und Verhaltensweisen zu veranschaulichen. »Die neuen Russen« ist nicht der Horror der postsowjetischen Staaten, wie ihn sich die deutschen Medien damals gerne ausmalten, aber das Paradies der endlich errungenen Freiheit ist es eben auch nicht. Auf den nächsten Band darf man gespannt sein.