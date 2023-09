Marcus Brandt/dpa Dürften weiter steigen: Spritpreise für Verbraucher

In welcher Höhe werden die Erdölpreise am Jahresende liegen? Und wie werden sie sich 2024 weiterentwickeln? Am Donnerstag vergangener Woche berichtete die in London erscheinende Tageszeitung Financial Times darüber, dass Hedgefonds an den Börsen Wetten darauf abgeschlossen haben, dass der wichtigste Orientierungswert auf dem internationalen Ölmarkt, Brent Crude, bald bei 100 US-Dollar pro Barrel liegen wird. Diese Wetten, kommentierte das Blatt, würden dem seit Ende Juni fast ununterbrochen anhaltenden Anstieg der Ölpreise zusätzlichen Schwung geben. Das ist so richtig wie die Feststellung, dass auch solche Zeitungsartikel, die selbstverständlich nicht allein bleiben, ein bisschen Wind in die Segel blasen.

Auf den ersten Blick scheinen diese Wetten nicht besonders riskant. Die Notierungen von Brent und der für die USA maßgeblichen Marke West Texas Intermediate (WTI) sind seit Juni um rund 30 Prozent gestiegen. Am Montag vormittag wurde Brent mit 93,73 und WTI mit 90,36 Dollar pro Barrel gehandelt. Brent durchbrach am 5. September erstmals seit Mitte November vorigen Jahres die 90-Dollar-Marke. Kurz zuvor hatten die größten Erdölexporteure der Welt, Saudi-Arabien und Russland, mitgeteilt, dass sie die seit mehreren Monaten praktizierte Kürzung ihrer Fördermengen bis zum Jahresende verlängern wollen. Der dadurch ausgelöste sofortige Anstieg der Preise scheint längeren Bestand zu haben. Die Financial Times mutmaßte am Donnerstag, dass dieser Vorgang hinter dem gesteigerten Interesse vieler Hedgefonds an Ölpreiswetten stehe.

Auch die fast schon legendäre Bank Goldman Sachs, die sich selbst auf ihrer deutschen Website als eines der »führenden globalen Häuser im Investmentbanking, Wertpapierhandel und in der Vermögensverwaltung« bezeichnet, stützte in der vergangenen Woche die Prognose eines Anstiegs des Brent-Preises auf 100 Dollar pro Barrel. Das Unternehmen führte zur Begründung die gesunkene Fördermenge der OPEC-plus-Staaten und den höheren Verbrauch an. Nach dem übereinstimmenden Urteil der meisten Fachleute liegt der globale Bedarf an Erdöl gegenwärtig oder in sehr naher Zukunft mit ungefähr 103 Millionen Barrel pro Tag auf dem höchsten Stand, der jemals erreicht wurde. Die Schweizer Großbank UBS rechnet für das vierte Quartal des laufenden Jahres mit einem Defizit von mehr als 1,5 Millionen Barrel pro Tag auf dem Weltmarkt. Die Website Oil Price berichtete am Freitag, dass Christyan Malek, ein Analyst der größten US-amerikanischen Bank J. P. Morgan, davor gewarnt habe, dass der Preisanstieg für Brent Crude andauern und bis zu einem Niveau von 150 Dollar pro Barrel im Jahre 2026 führen könne.

Die meisten Fachleute scheinen jedoch anzunehmen, dass zwar ein Anstieg des Brent-Preises auf 100 Dollar pro Barrel in näherer Zukunft nicht unwahrscheinlich ist, aber dass die Preise nicht lange auf diesem Niveau bleiben würden. Ihre Argumentation: Hohe Ölpreise lösen sinkende Nachfrage oder zumindest ernsthafte Versuche zur Reduzierung des Verbrauchs aus. Ein einfaches Beispiel: Als zu hoch wahrgenommene Benzinkosten veranlassen viele Autobesitzer, ihre Fahrten auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Zumindest soll das angeblich für US-amerikanische Familien gelten. Ein weiteres Argument: Insbesondere »Entwicklungsländer« werden durch hohe Ölpreise veranlasst, staatliche Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs oder zum verstärkten Einsatz anderer Energieträger vorzunehmen. Dieser Trend werde gegenwärtig durch einen hohen Dollarkurs verstärkt.

Die Lage könnte vor allem Saudi-Arabien als größten Erdölexporteur der Welt veranlassen, zur Erhöhung seiner Einnahmen die Fördermenge wieder zu steigern. Ganz neu wäre das nicht: Das Land hat mehrmals, zuletzt im Frühjahr 2020, einen letztlich ruinösen Preiskampf gegen Russland geführt, indem es den Weltmarkt mit vergleichsweise billigem Öl »flutete«. Nach Schätzung der International Energy Agency hat Saudi-Arabien gegenwärtig eine ungenutzte Kapazität von 3,3 Millionen Barrel pro Tag.