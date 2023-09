Visar Kryeziu/AP Photo/dpa Kurzzeitig belagert: Kosovarische Polizeieinheiten am Montag vor dem Kloster Banjska

Keine Entspannung im Kosovo: Am Sonntag sind in der serbischen Provinz mindestens vier Menschen getötet worden. Ausgangspunkt waren zwei Blockaden im Ort Banjska in der Nähe der Stadt Zvečan in den frühen Morgenstunden. Als Einsatzkräfte der kosovarischen Polizei erschienen, kam es zu Auseinandersetzungen, bei denen auch geschossen wurde. Ein kosovarischer Polizist wurde dabei tödlich getroffen, ein anderer schwer verletzt.

Anschließend zogen sich bewaffnete Männer in das nahegelegene Kloster zurück. Bei der Räumung durch Spezialkräfte der kosovarischen Polizei wurden drei von ihnen getötet, wie aus Pristina gemeldet wurde. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Mindestens ein Mann, der an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein soll, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. In dem Kloster seien zudem Hunderte, zum Teil schwere Waffen sowie Uniformen sichergestellt worden, teilte die kosovarische Polizei gegenüber der Presse mit.

Wer hinter den Anschlägen steckt, ist bislang unklar. Doch nutzte der kosovarische Premierminister Albin Kurti noch am Sonntag die Gelegenheit, um Belgrad die Verantwortung für die Eskalation in die Schuhe zu schieben. Er sprach von einem »terroristischen Anschlag« und sagte, das organisierte Verbrechen greife mit »politischer, finanzieller und logistischer Unterstützung aus Belgrad unser Land« an. Außerdem sprach er davon, dass sich 30 »schwer bewaffnete Profis« im Kloster Banjska verschanzt hätten, wovon am Montag bereits keine Rede mehr war, aber trotzdem wurde es bereitwillig von westlichen Medien aufgegriffen. Auch deutete er an, es könnte eine Verbindung zur russischen »Wagner«-Gruppe geben, ohne indes Details zu nennen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić verurteilte am Sonntag abend in Belgrad die Tötung des kosovo-albanischen Polizisten. »Dafür gibt es keine Rechtfertigung«, so der Staatschef. Er fügte hinzu, dass der einzige Schuldige für alles, was im Kosovo passiert, der in Pristina regierende Premier ist: »Albin Kurti ist der einzige, der Konflikte und Krieg will. Sein Lebenswunsch ist es, uns in Konflikte mit der NATO zu ziehen«, so Vučić. Er wies zudem darauf hin, dass er in jüngster Zeit sowohl in Brüssel als auch in New York auf die gefährliche Lage im Kosovo hingewiesen habe – ohne gehört zu werden. So hatte Vučić am vergangenen Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York den Vorwurf geäußert, Kurti plane eine ethnische Säuberung der Serben im Kosovo.

Die jüngsten Ereignisse sind der Höhepunkt einer Eskalation in der sich 2008 mit Hilfe des Westens von Belgrad losgesagten serbischen Provinz. Fast täglich kommt es zu Angriffen auf Mitglieder der serbischen Minderheit; erst unlängst explodierte ein Sprengsatz vor dem Haus eines serbischen Politikers. Viele Menschen fühlen sich im Nordkosovo bedroht. Angeheizt wird die Situation von den Regierenden in Pristina. So wurden im Juni kosovarische Bürgermeister in serbischen Kommunen eingesetzt, zudem weigert sich Kurti vehement, den vertraglich zugesicherten Verbund serbischer Gemeinden zu bilden.

Auf einen anderen Aspekt wies zudem Sevim Dagdelen, Obfrau der Linksfraktion im Auswärtigen Ausschuss, am Montag gegenüber jW hin: »Es rächt sich, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der NATO 1999 und die folgende Vertreibung von 200.000 Serben und Roma aus dem Kosovo sowie die einseitige Abspaltung der Provinz vor 15 Jahren bis heute nicht aufgearbeitet sind und die daraus resultierenden Probleme ungelöst bleiben.« Gleichwohl rechtfertigten »die völkische Ideologie kosovo-albanischer Nationalisten unter Führung von Ministerpräsident Albin Kurti und die permanenten Provokationen keinen Waffeneinsatz«, unterstrich die Linke-Politikerin.