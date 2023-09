bonn-sequenz/imago Für viele längst keine Frage mehr von Wohnkomfort, Hauptsache eine günstige Bleibe mit Ausblick

Groß war das Tamtam im Vorfeld des »Wohnungsbaugipfels« am Montag. Das Ergebnis, ein Ärgernis: ein schlappes fünfeinhalb Seiten langes »14-Punkte-Papier«, das jW vorliegt. Mehr nicht. Schlimmer noch: Steuergeschenke und Eigentumsförderung rangieren auf der Prioritätenliste ganz oben, Mieterschutz fällt unter den Tisch. Komplett.

Im einzelnen, ein Blick in das Papier, verfasst unter der Regie von Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz (beide SPD): »Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit«, steht da einleitend. Famose Diagnose. Und klar, es brauche Impulse für die Bau- und Wohnungswirtschaft. Dafür werde das Bundeskabinett Maßnahmen ergreifen – »kurzfristig und befristet«. Die wären? Steuervorteile mittels besserer Abschreibungsregeln für die Baubranche, ein Wohneigentumsprogramm für den Erwerb sanierungsbedürftiger Bestandsgebäude, höhere Einkommensgrenzen für Besserverdienende bei zinsgünstigen Baukrediten, ferner eine Verschiebung verschärfter Energiestandards für Neubauten. Und ein Bonbon für Kritiker: Die »Neue Wohngemeinnützigkeit« solle im nächsten Jahr »an den Start gehen, um mit einem neuen Marktsegment dauerhafte Sozialbindungen im Neubau wie im Bestand zu schaffen«. Erwartbar: Ministerin Geywitz ist ob des Maßnahmenbündels positiv gelaunt. Damit würden mehr Investitionen in den Wohnungsbau erreicht, teilte sie am Montag mit.

Caren Lay (Die Linke) überzeugt nichts davon. Der Gipfel sei eine pure Enttäuschung für Mieter, eine Inszenierung, so die wohnungspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Montag zu jW. Keine der »kleineren Maßnahmen ist geeignet, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und den Mietanstieg zu stoppen«. Zudem sei eine »Rekordsteuerabschreibung« für Immohaie ohne Mietobergrenzen »eine teure Gießkannenförderung«. Reiche könnten so Luxusvillen und Lofts von der Steuer absetzen. Nicht Jan-Marco Luczaks Problem. Der baupolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion kritisierte im jW-Gespräch hingegen die zu zaghafte Senkung der Baukosten: »Die sind einfach zu hoch und machen das Wohnen bald unbezahlbar.«

Perspektivwechsel: Einzelne soziale Gruppen, Wohnungslose und Gehandicapte etwa, bleiben in der mieten- und wohnungspolitischen Debatte oft unsichtbar. Susanne Hahmann weiß das nur zu gut: »Wohnen ist Menschenrecht und kann nicht allein den Marktkräften überlassen werden«, betonte die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe am Montag gegenüber jW. Und die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, forderte, barrierefreien Wohnraum nicht zu vergessen.

Wir erinnern, die Ampelkoalition war im Herbst 2021 mit dem hehren Ziel angetreten, jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen, 100.000 davon öffentlich finanziert. Im vergangenen Jahr waren es nicht einmal 300.000. Tendenz weiter sinkend. Allein im laufenden Jahr werden laut Deutschem Mieterbund rund 700.000 Bleiben fehlen, vor allem Sozialwohnungen und günstiger Wohnraum. Und das inmitten »der größten Bau- und Mietenkrise der letzten 50 Jahre«. Kurzum, es werde Jahre dauern, bis sich der Wohnungsmarkt entspanne, befürchtet Rolf Bosse am Montag gegenüber jW. So lange könnten Mieter aber nicht warten, so der Geschäftsführer des Hamburger Mietervereins. Zumal in Deutschland mehr als die Hälfte der Haushalte zur Miete wohnt. Fazit: viel mediales Ampeltamtam – ohne »Wumms«!