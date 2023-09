Umwelthilfe kritisiert geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes

Monika Skolimowska/dpa

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat alle Bundestagsabgeordneten zum »Widerstand« gegen die geplante Änderung des Klimaschutzgesetzes aufgerufen. »Die Bundesregierung verstößt vorsätzlich gegen das Bundesklimaschutzgesetz«, erklärte die Organisation am Donnerstag. Sie kritisierte eine »massive Schwächung« des Klimaschutzes in Deutschland. Am Freitag sollen die Änderungspläne der Regierung erstmals im Bundestag diskutiert werden.

Die Umwelthilfe wirft SPD, Grünen und FDP vor, das Gesetz entkernen zu wollen. Nötig seien hingegen schnelle Klimaschutzmaßnahmen, da das Gesetz schon jetzt nicht annähernd mit dem 1,5-Grad-Ziel kompatibel sei. Die Umweltschützer sprechen diesbezüglich von einem »Kniefall vor den fossilen Lobbys von Auto bis Öl«.

Der Gesetzentwurf des Bundeskabinetts sieht vor, von den bisher verpflichtenden jährlichen Sektorzielen bei der Emissionsreduktion für einzelne Wirtschaftsbereiche abzurücken. Statt dessen sollen Prognosen für das Erreichen der Klimaziele insgesamt in den Vordergrund rücken. (AFP/jW)