Bundestag verabschiedet »Energieeffizienzgesetz«

Kay Nietfeld/dpa

Berlin. Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, muss nach Angaben des Bundesklimaministeriums nicht nur der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben, sondern auch der Energieverbrauch in Deutschland gesenkt werden. Um das zu erreichen, hat das Ministerium von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) im Frühjahr das »Energieeffizienzgesetz« auf den Weg gebracht, welches am Donnerstag nun vom Bundestag verabschiedet wurde. Darin sind Einsparungen für alle Sektoren von der Industrie bis zu Gebäuden vorgesehen. Insgesamt soll der Endenergieverbrauch in Deutschland bis 2030 um 26,5 Prozent im Vergleich zu 2008 sinken. Bis 2040 sollen dann 39 Prozent weniger Energie verbraucht werden, 2045 sogar 45 Prozent. (AFP/jW)