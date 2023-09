Ostsee-Manöver vorzeitig beendet

Bernd von Jutrczenka/dpa

Rostock. Vor der Küste Lettlands und Estlands ist am Mittwoch nach zehn Tagen das Marine-Manöver »Northern Coasts« vorzeitig beendet worden. Die Übung stand unter deutscher Leitung. Das Manöver, das 40 Stunden früher als geplant zu Ende ging, sei durch die russische Marine wahrgenommen und beobachtet worden, sagte Flottillenadmiral Stephan Haisch. Angesichts der »positiven Bilanz« und des weiterhin schlechten Wetters im Seegebiet habe Haisch das Manöver früher beendet. An der seit 2007 stattfindenden Übung nahmen in diesem Jahr mehr als 3.000 Soldaten aus 14 Ländern teil. Zum Manöververband gehörten rund 30 Schiffe, ein U-Boot, rund 20 Luftfahrzeuge sowie diverse Landeinheiten. (dpa/jW)