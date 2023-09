Frederic J. Brown/Pool/Reuters Vor dem Krieg: Syriens Präsident Assad trifft den chinesischen Premierminister Wen (Beijing, 23.6.2004)

Damaskus. Zum ersten Mal seit Beginn des Kriegs in Syrien wird Präsident Baschar Al-Assad nach China reisen. Der Besuch am Donnerstag folgt auf Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA am Dienstag. Assad wird unter anderen vom seinem Außenminister Faisal Al-Mikdad und Wirtschaftsminister Muhammad Samir Al-Khalil begleitet. Es ist der erste Besuch seit fast 20 Jahren: Der syrische Machthaber war 2004 das letzte Mal in China.

China hatte zuletzt auch zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien vermittelt und die Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen beiden vorangetrieben. China hatte die Annäherung der beiden Rivalen im Stillen vermittelt – ein großer diplomatischer Erfolg für das Land. Auch im Falle des Syrien-Konflikts setzt China sich für eine diplomatische Lösung ein. (dpa/jW)