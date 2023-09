Kilaye Bationo/AP Photo Protest gegen eine mögliche Militärintervention der ECOWAS (Ouagadougou, Burkina Faso, 4.10.2022)

Paris. Der seit dem Militärputsch im Sahelstaat Niger im Juli dort ausharrende französische Botschafter wird nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron mit seinem Personal als »Geisel« gehalten. »Im Niger haben wir, während ich mit Ihnen spreche, einen Botschafter und diplomatisches Personal, die buchstäblich in der französischen Botschaft als Geiseln genommen werden«, sagte Macron am Freitag. »Sie verhindern die Lieferung von Lebensmitteln«, sagte Macron über die Putschisten. Der Botschafter ernähre sich von Militärrationen.

Der These von der Geiselhaft des Botschafters widerspricht allerdings, dass die nach dem Putsch eingesetzte Regierung Frankreich ein Ultimatum gestellt hatte, seinen diplomatischen Vertreter und seine Truppen aus Niger abzuziehen. Frankreich erkenne die Putschisten allerdings nicht an und sehe daher auch keinen Grund, der Anweisung nachzukommen, hatte Paris erwidert. Der Botschafter sei von der gewählten Regierung des Landes legitimiert und werde daher auch in Niger bleiben.

Vor eineinhalb Monaten hatte die Präsidentengarde im Niger Präsident Mohammed Bazoum abgesetzt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tchiani, ernannte sich zum neuen Machthaber und setzte die verfassungsmäßige Ordnung außer Kraft. Für Frankreich war Niger zuletzt ein wichtiger Partner in seinem Antiterrorkampf in der Sahelzone. Paris hat im Niger und im benachbarten Tschad etwa 2.500 Soldaten stationiert. Aus Niger bezieht Frankreich auch einen großen Teil des Urans für seine Atommeiler.

Unterdessen verwies die Militärjunta in Burkina Faso den französischen Verteidigungsattaché aufgrund »subversiver Aktivitäten« des Landes. Emmanuel Pasquier und seine Mitarbeiter müssten binnen zwei Wochen das westafrikanische Land verlassen, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums. Zudem werde Burkina Faso »mit sofortiger Wirkung« seine Militärmission in Paris schließen.

Wie das benachbarte Mali und Niger wendet sich auch Burkina Faso von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich und anderen westlichen Ländern ab. Nach einem Militärputsch im Herbst regiert eine Übergangsregierung mit Präsident Ibrahim Traoré an der Spitze das Land mit rund 21 Millionen Einwohnern. (dpa/jW)