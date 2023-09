Klassenkampf im Äther

jW-Grafik Die neuesten Bucherscheinungen aus dem Verlag 8. Mai

Der Verlag 8. Mai, in dem die junge Welt erscheint, produziert in letzter Zeit vermehrt Bücher. Die Neuerscheinungen werden bei kommenden Veranstaltungen in der Maigalerie oder bei Buchmessen einem interessierten Publikum vorgestellt.

Just ist der zehnte Teil der Serie zur Rundfunkgeschichte in Deutschland auf den Themaseiten veröffentlicht (siehe junge Welt vom 13. September 2023), da kommt die Buchversion heraus. Sie ist mit 216 Seiten deutlich umfangreicher und hat sowohl drei Kapitel mehr als auch Vor- und Nachwort zu bieten. Gegenstand ist nicht die Technikentwicklung und das Unterhaltungsprogramm der Radiowelt, sondern der auf diesem Feld geführte Klassenkampf: das Radio unter der sozialdemokratischen Regierung der Weimarer Republik, während des deutschen Faschismus samt dem Widerstand dagegen, der Radiokrieg zwischen BRD und DDR, die Abwicklung der DDR-Radios und die Freien Radios ab den 1980er Jahren. Der Autor André Scheer stellt das Buch am 19. Oktober in der Maigalerie, am 21. Oktober auf der Buchmesse in Frankfurt am Main und aller Voraussicht nach Anfang November auf der Linken Literaturmesse in Nürnberg vor.

Der 50. Jahrestag des Putsches gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile in dieser Woche war der Anlass für das Denkmalbuch von Carlos Gomes, welches in diesem Monat erschien. Es entstanden von geflohenen Künstlern im Westen in nächtlichen Aktionen Wandbilder oder ganz öffentlich in der DDR Denkmäler. Was davon heute noch zu sehen ist, präsentiert der Autor mit großen Farbfotos und Hintergrundinformationen. Hinzu kommt die Geschichte des Widerstands in Plakaten, historische Fotos aus der Wahlkampfphase in Chile und Fotos von bereits verschwundenen Kunstwerken. Auch hier wird der Autor sein Buch und die Neuauflage des Buches zu den Lenin-Denkmälern in Frankfurt am Main und in Nürnberg vorstellen.

Von beiden Büchern gibt es noch wenige Subskriptionsexemplare für den Preis von 50 Euro. Diesen Ausgaben des Chile-Buches ist der Druck einer Werkstattzeichnung des chilenischen Wandbildmalers Boris Eichin beigefügt, das Radiobuch wartet mit einer Grafik von John Heartfield auf.

Bestellungen über ni@jungewelt.de oder unter jungewelt-shop.de

André Scheer: Klassenkampf im Äther – 100 Jahre Radio in Deutschland. Englische Broschur, 216 Seiten, 19,90 Euro

Carlos Gomes: Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in BRD und DDR. Hardcover, Fadenheftung, 120 Seiten, mit vielen Farbfotos und einer Übersichtskarte, 19,90 Euro. Subskriptionsexemplare für 50 Euro