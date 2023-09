Gelsenkirchen. Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat seinen Spieler Timo Baumgartl nach der Kritik via TV an Trainer Thomas Reis mit einer Denkpause und Geldstrafe sanktioniert. Der Abwehrspieler muss die am Montag beginnende Trainingswoche mit der U23 verbringen und eine Strafe zahlen. Dies teilte der Klub am Sonntag mit. (dpa/jW)