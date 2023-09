Guadalajara. Die Tennisspielerin Maria Sakkari hat die Wartezeit auf ihren zweiten WTA-Titel nach vier Jahren beendet. Die Griechin besiegte im Finale des mit 2.788.468 US-Dollar dotierten WTA-1000-Turniers im mexikanischen Guadalajara die ungesetzte US-Amerikanerin Caroline Dolehide. Ihre sechs Endspiele zuvor hatte Sakkari allesamt verloren.

»Wir haben so viel Schlechtes gehört – dass ich nie einen Titel gewinnen werde«, sagte die 28jährige, die in dem Turnier dank der Absagen so gut wie der gesamten Weltspitze an Nummer eins gesetzt war. Im neuen WTA-Ranking wird sie ab Montag auf Position sechs geführt.(sid/jW)