imago sportfotodienst Ruth Fuchs (14.12.1946–20.9.2023) im Vorfeld der Olympischen Spiele in Montreal im Juli 1976

Der Speerwurf gehört zu den ältesten körperlichen Ertüchtigungen der Menschheit. Noch älter ist vermutlich nur der Sprint, also das Davonrennen beim plötzlichen Anblick der Raubtiere. In der DDR waren beide Disziplinen sehr beliebt, zumindest bei den Funktionären; verhasst war vielen von ihnen der Fußball, weil hier rund zwanzig Leute ins meist kapitalistische Ausland geschickt werden mussten, um dann im besten Fall eine einzige Medaille nach Hause zu bringen.

Die Biographie der am vergangenen Mittwoch verstorbenen Speerwerferin Ruth Fuchs ist stark politisch geprägt. In ihrem Fall haben die gesellschaftlichen Verhältnisse den sportlichen Erfolg nicht nur gefördert, sondern in einem Ausmaß und mit einer Passgenauigkeit unterstützt, wie sie nur bei ganz wenigen anderen Sportstars der »größten DDR der Welt« anzutreffen sind.

Der gesamte Körper

Erster glücklicher Umstand in Hinblick auf die späteren Erfolge war der Zeitpunkt ihrer Geburt. Sie kam im Dezember 1946 zur Welt. Auch wenn ich nichts über ihren familiären Hintergrund in Erfahrung bringen konnte, dürfte feststehen, dass es bei ihr zu Hause ähnlich karg aussah wie fast überall. Ab dem vierzehnten Lebensjahr besuchte sie eine Sportschule in Güstrow. Schon in diesem Alter gingen damals noch viele in die Lehre: auf den Bau, aufs Feld, in die Fabrik. Auch boten die Kinder- und Jugendsportschulen ihren Schützlingen eine sehr gute Verpflegung, inklusive einer üppigen Auswahl an Südfrüchten.

Ruth Fuchs gehörte noch zu der Generation von Sportlern, bei denen die privilegierte Stellung nicht nur mit dem Gefühl der Dankbarkeit, sondern auch mit dem der inneren Verpflichtung einherging. Es war die perfekte Symbiose zwischen Staat und Sportler, zumindest für die, bei denen die Leistung stimmte. Andere wurden früher oder später aussortiert. Viele ehemalige Spitzensportler der DDR berichten, dass dabei nicht nur die sportlichen Ergebnisse zählten, sondern auch die schulischen; man wollte keine Nulpen als Diplomaten im Trainingsanzug ins Ausland schicken, denn schließlich ging es darum, das Ansehen zu steigern.

Ich kenne leider nicht das Abschlusszeugnis von Ruth Fuchs, doch es verwundert ein wenig, dass sie trotz ihres bestandenen Abiturs zunächst kein Hochschulstudium begann. Sie absolvierte eine Ausbildung zur medizinisch- technischen Assistentin. Neben der Ausbildung perfektionierte sie ihre Wurftechnik.

Es ist ja immer interessant, von erfolgreichen Athleten zu hören, warum sie sich ausgerechnet für diese oder jene Disziplin entschieden haben. In der DDR wurde ihnen die Entscheidung allerdings oft abgenommen. Die Leute von den Sportschulen kamen in den Turnunterricht und haben zum Beispiel gesagt: »Du hast lange Beine. Wir haben ein Fahrrad dabei, setz dich mal rauf.«

Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass der Speerwurf Besonderheiten aufweist, die zu der Natur und auch zum Denken einer so erfolgreichen Athletin passen mussten. Und natürlich auch zu ihrem Körperbau.

Es sieht nämlich nur so aus, als wäre der Erfolg beim Speerwurf in erster Linie vom Arm abhängig. Es ist jedoch der gesamte Körper, der funktionieren muss. Vor allem sind es die Beine, die einen kurzen, schnellen Anlauf zu bewerkstelligen haben, plus das rechtzeitige Abstoppen. Aufgabe des Armes ist es im Grunde nur, diese Energie gezielt und mit möglichst wenig Verlust auf den Speer zu übertragen.

Auch unerlaubte Mittel

Ich wage zu behaupten, dass sich Ruth Fuchs selbst in den 70er Jahren, als sie lange Zeit die absolute Nummer eins in der Welt war, immer nur als diesen Arm gesehen hat. Und selbstverständlich auch als den Kopf, denn es war ihr Ehrgeiz, und es waren auch ihre Erfolge. Doch die wären ohne den dazugehörigen Körper und ohne koordinierte Förderung nicht ganz so üppig ausgefallen.

Bekanntlich gehörten zu dieser Förderung auch unerlaubte Mittel. Dabei dürfte Ruth Fuchs im Gegensatz zu vielen anderen ein gewisses Mitspracherecht gehabt haben. Sie war schließlich nicht irgendwer. Wenn sie ausgestiegen wäre, hätte das für Verwunderung gesorgt und auch für weniger Medaillen. Außerdem hatte sie ja eine medizinische Ausbildung, wenn auch nicht als Pharmazeutin.

Zu Beginn der 80er Jahre, nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 nichts gerissen hatte, hat Ruth Fuchs dann doch noch eine kleine Hochschulkarriere an der DHfK in Leipzig hingelegt. Sie promovierte 1984 und war dann bis 1991 wissenschaftliche Assistentin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihr Fach erwies sich allerdings als wenig »wendetauglich«. Der mehrfache Weltmeister und Olympiasieger im Kugelstoßen Udo Beyer hat es in einer Fernsehdokumentation einmal so ausgedrückt: »Den Beruf des Diplomsportlehrers kannte man im Westen nicht.«

Ruth Fuchs ging in die Politik. Für die PDS saß sie bis 2002 im Bundestag, dann von 2004 bis 2009 im Thüringer Landtag als Abgeordnete der Linken. Was mir von ihr nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, ist, dass sie sich ewig lange darüber ärgern konnte, die 70-Meter-Marke bei ihrem letzten Weltrekord, den 1980 geworfenen 69,96 Metern, um lediglich vier Zentimeter verfehlt zu haben.