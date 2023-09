In Chemnitz hat am Sonnabend das Internationale Filmfestival »Schlingel« in seiner 28. Auflage begonnen. Zum Auftakt wurde am Mittag ein Kurzfilmprogramm mit Produktionen aus Lettland, Belgien, Deutschland, der Schweiz, China und Kroatien gezeigt. Für den diesjährigen »Schlingel« wurden nach Angaben der Veranstalter aus rund 1.200 Produktionen 171 Filme aus 54 Ländern ausgewählt. Sie werden meist in Originalsprache mit deutschem oder englischem Untertitel gezeigt oder live im Kinosaal synchronisiert.

In verschiedenen Wettbewerben konkurrieren 57 Lang- und 69 Kurzfilme. Über die Preisträger entscheiden mehrere Jurys. Die besten Filme werden am kommenden Sonnabend ausgezeichnet. Zu dem Festival werden rund 25.000 Gäste erwartet. Sachsens Kulturministerium fördert das diesjährige Festival nach eigenen Angaben mit bis zu 518.500 Euro. Zudem werde ein Preisgeld in Höhe von 12.500 Euro für den Europäischen Kinderfilmpreis von Staatsministerin Klepsch gestiftet. (dpa/jW)