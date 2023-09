Washington. US-Präsident Joseph Biden hat einen Solidaritätsbesuch bei streikenden Arbeitern der US-Autoindustrie angekündigt. Er werde am Dienstag in den Bundesstaat Michigan reisen, um sich »den Streikposten anzuschließen« und sich mit den Männern und Frauen der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) zu solidarisieren, die »für einen fairen Anteil an dem Wert kämpfen, zu dessen Schaffung sie beigetragen haben«, schrieb Biden am späten Freitag abend (Ortszeit) im Onlinedienst X.

Zuvor hatte bereits Donald Trump, Bidens republikanischer Amtsvorgänger und wahrscheinlicher Gegenkandidat bei der Präsidentschaftswahl 2024, für Mittwoch einen Besuch bei den streikenden Arbeitern angekündigt.

Wenige Stunden vor Bidens Ankündigung hatte die Gewerkschaft ihren Streik ausgeweitet: UAW rief die Beschäftigten in allen 38 Ersatzteilvertriebszentren von General Motors (GM) und Stellantis auf, ihre Arbeit niederzulegen. Die UAW fordert Gehaltserhöhungen von rund 40 Prozent über vier Jahre. (AFP/jW)