Ringo Chiu/ZUMA Press Wire/dpa Die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA mobilisiert weiter: Kundgebung am vergangenen Donnerstag in Los Angeles

Nach 145 Streiktagen scheint sich in Hollywood etwas zu bewegen: Die US-Autorengewerkschaft WGA und die großen Hollywoodstudios gaben am Wochenende bekannt, »sehr nahe« an einem Deal zu sein. In einem gemeinsamen Statement versicherten Studios und Gewerkschaft am Samstag abend (Ortszeit), dass die Verhandlungen nun bis zur Beendigung des Streiks weitergeführt werden sollten.

Seit Mittwoch sitzen die Chefs der größten Studios persönlich mit dem »Negotiating Committee« der WGA am Verhandlungstisch. Mit dabei sein sollen laut Hollywood Reporter unter anderem Disney-Chef Bob Iger, Konzernbos David Zaslav vom Medienriesen Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos von Netflix und Donna Langley, Vorsitzende des Studios Universal Pictures. Die Gespräche dauerten am Sonntag bis jW-Redaktionsschluss an.

Der Arbeitskampf in Hollywood begann Anfang Mai und gewann an Dynamik, als sich Mitte Juli die von der Gewerkschaft SAG-AFTRA vertretenen Schauspieler den 11.500 Autoren anschlossen. Dies brachte unzählige Film- und Fernsehproduktionen zum Erliegen.

Sollten die Verhandlungen in den nächsten Tagen nun zu einer Einigung führen, könnten die Produktionen also nicht sofort wieder aufgenommen werden. Die Bosse der Unterhaltungsindustrie müssten sich nämlich gleich darauf an die 160.000 Mitglieder zählende SAG-AFTRA wenden. Dort sind die Gespräche festgefahren, eine Streikbeendigung ist nicht in Sicht.

Zudem müsste eine Einigung über neue Verträge für die Autoren durch eine Abstimmung aller WGA-Mitglieder ratifiziert werden, die den Streik nachdrücklich unterstützt haben und inmitten des »hot labor ­summer« Solidarität von anderen Gewerkschaften erfahren haben. »Wir danken euch für den anhaltenden Zuspruch, während wir weiter daran arbeiten, den bestmöglichen Abschluss für die Autoren zu erzielen«, schrieb der Verhandlungsausschuss der WGA am Samstag abend in einer E-Mail an seine Mitglieder.

Zur Realität gehört allerdings auch, dass die Zeit knapper wird. Während die Studios hohe finanzielle Verluste verzeichnen, geraten auch Streikende nach und nach in Schwierigkeiten. Viele Beschäftigte in der Hollywoodbranche haben Probleme, ihre Mieten und Rechnungen zu bezahlen, und einige sind sogar ins Ausland gezogen, um über die Runden zu kommen. Verschiedene Crowdfundingkampagnen ermöglichten, dass der Streik überhaupt bis jetzt dauern konnte. Die Studios hingegen haben zwischenzeitlich ihre Filmprogramme unterbrochen und ihr Angebot statt dessen auf Sport und ungeschriebenes Fernsehen verlegt. Deshalb wurde der Druck in den letzten Wochen auf beiden Seiten erhöht, um eine Einigung zu erzielen.

Zu den heikelsten Fragen in dem Arbeitskampf gehören die Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz, die Mindestbesetzung von Autorenbüros und die Einführung von Vergütungen für Autoren auf Grundlage der Einschaltquoten von Streamingserien. Die vorangegangene Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaft und Studios am 22. August scheiterte aufgrund mangelnder Bereitschaft der Studios, die Forderungen der WGA bezüglich dieser Punkte ernst zu nehmen. Autorenvertreter beschrieben das Treffen damals als »Vortrag«, bei dem sie unter Druck gesetzt wurden, das Angebot der ­Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) zu akzeptieren.

Nach dem Treffen veröffentlichte AMPTP eine Zusammenfassung ihres Vorschlags und löste damit einen Aufschrei unter den Autoren aus, die darin eine Taktik sahen, den Verhandlungsausschuss der WGA zu umgehen. Der Versuch verstärkte das Misstrauen zwischen den beiden Seiten. Einen Monat später könnte es nun trotzdem zum Deal kommen. Man darf auf das neue Angebot der Studiobosse gespannt sein.