Klimaschutzbündnis »Ende Gelände« blockierte Pipelinelager auf Rügen

IMAGO/arguseye Schon früher gab es Protest von »Ende Gelände«-Aktivisten auf Rügen (28.5.2023, Lietzow)

Das Klimaschutzbündnis »Ende Gelände« informierte am Sonnabend über seine Blockade des Pipelinelagers im Industriehafen Mukran auf Rügen:

150 Aktivist*innen des Bündnisses Ende Gelände blockieren seit dem frühen Nachmittag am Industriehafen Mukran ein Pipelinelager und haben damit eines ihrer Aktionsziele erreicht. Das Bündnis hatte für heute zu einem Aktionstag gegen die Pläne für zwei neue LNG-Terminals im Hafen von Mukran auf Rügen und den Bau einer Gaspipeline durch den Greifswalder Bodden aufgerufen. Dazu Charly Dietz, Sprecherin von Ende Gelände:

»Wir sind unglaublich wütend. Denn hier auf Rügen zerstören die deutsche Regierung und deutsche Energiekonzerne unsere Zukunft. Der Bau von LNG-Terminals für den Import von noch mehr fossilem Gas heizt die Klimakrise weiter an. Die Folgen liegen auf der Hand: neue Hitzewellen, noch größere Regenfluten, noch mehr Zerstörung, noch mehr Tote. Auf Rügen protestieren viele Menschen seit langem gegen diese LNG-Pläne. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks, wo das Gas durch Fracking aus dem Boden gepresst wird, leisten Menschen Widerstand. Mit ihnen gemeinsam stellen wir uns den Klimaverbrechen der fossilen Konzerne entgegen. Wer auf Rügen, in Lubmin, Brunsbüttel oder anderswo in fossile Infrastruktur investiert, muss mit uns rechnen: Wir sind das Investitionsrisiko.«

(…) Die Rohre sind Restbestände, die ursprünglich für den Bau von Nord Stream 2 verwendet werden sollten. Nun sollen sie für den Bau der neuen Pipeline eingesetzt werden, die Mukran mit Lubmin verbinden und quer durch den Greifswalder Bodden verlaufen soll. (…)

Die Rote Hilfe protestierte am Freitag nachmittag gegen einen Ausweisungsbescheid für die Ärztin Banu Büyükavci:

Die Nürnberger Psychiaterin und politische Aktivistin Banu Büyükavci wurde im Juli 2020 wegen der »Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung« nach dem umstrittenen Gesinnungsparagraphen 129 b StGb verurteilt. Über drei Jahre nach Ende des sich über Jahre hinziehenden Münchner Kommunistenprozesses gegen Mitglieder der TKP/ML droht Banu Büyükavci erneut die Ausweisung, welche vom »Landesamt für Asyl und Rückführungen« (LfAR) erteilt wurde. Der erste Versuch vor zwei Jahren konnte durch eine große Öffentlichkeitkampagne verhindert werden. Banu Büyükavci hat nun gegen den skandalösen Ausweisungsbescheid Klage eingereicht. (…)

Zu der Repression über das Aufenthaltsrecht erklärt Anja Sommerfeld, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe e. V.: »Wir verurteilen diesen neuerlichen Versuch, die Genossin Banu Büyükavci auszuweisen. Hier soll ein weiteres Mal das Erdogan-Regime und seine Verfolgungspolitik gegen die linke Exilpolitik unterstützt werden. Die Behörden lassen nichts unversucht, um eine oppositionelle Stimme loszuwerden. Der Genossin wurden und werden keine sogenannten Straftaten zur Last gelegt. Ihr angebliches Verbrechen ist, Kommunistin zu sein und gegen das zunehmend faschistoide Regime in der Türkei zu arbeiten. Doch dies ist legitim und notwendig. Unsere Solidarität gilt Banu und allen anderen Verurteilten im TKP/ML-Prozess, denen zum Teil weitere Haft droht, nachdem der BGH die Revision verworfen hat. (…).«