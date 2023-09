imago images/Pacific Press Agency Sri Lanka: Regierung will Mindeststandarts wie den Achtstundentag abschaffen

Ihre Kampagne macht aktuell auf die Situation der Beschäftigten von Lanka Leather Fashion in Sri Lanka aufmerksam. Was kritisieren Sie an den Arbeitsbedingungen?

Lanka Leather Fashion behauptet, dass reguläre Betriebsräte in der Lederbekleidungsfabrik existieren. Im Laufe der Jahre haben die Gewerkschaften in Sri Lanka kritisiert, dass die Betriebsräte von der Unternehmensleitung dominiert werden und sie dadurch nicht in der Lage sind, ihre Vertreter frei zu wählen. Wichtige Fragen wie Löhne, Arbeitszeiten und andere Arbeitsbedingungen werden nicht angemessen behandelt. Darüber hinaus argumentieren die Gewerkschaften, dass die Unternehmensleitung sich weigert, mit entstehenden Gewerkschaften zu verhandeln und statt dessen den Betriebsratsmitgliedern Vergünstigungen anbietet, wenn sie der Gewerkschaft nicht beitreten, oder sie bedroht, wenn sie es tun.

Seit drei Jahren kämpft die Belegschaft Lanka dafür, dass ihre Gewerkschaft von

der deutschen Betriebsleitung anerkannt wird. Was war der Auslöser für die Organisierung?

Eine Richtlinie des Präsidenten von Sri Lanka besagt, dass alle Unternehmen, die dem Board of Investors unterstehen, also in der Freihandelszone angesiedelt sind, entweder ein kostenloses Frühstück oder ein kostenloses Mittagessen für die Beschäftigten anbieten sollten. Diesen Service hat das Unternehmen bis heute überhaupt nicht angeboten. Wegen des Fehlens eines angemessenen Personalmanagementsystems haben die Beschäftigten einen Streik organisiert, der jedoch ergebnislos endete. Daher beschlossen die Beschäftigten, sich selbst zu organisieren und traten der »Free Trade Zone and General Services Employees Union« bei.

Sie sprechen von weiteren gewerkschaftsfeindlichen Praktiken der Unternehmensleitung. Können Sie das ausführen?

Der deutsche Eigentümer ignorierte alle Anträge der Branchengewerkschaft auf Anerkennung, und seine Geschäftsleitung bot nicht einmal die Möglichkeit zur Diskussion an. Im Gegenteil: Um die Gründung einer Gewerkschaft zu verhindern, setzte sie kurzerhand selbst einen Betriebsrat ein. Darüber hinaus zwang man im März 2021 den Organisator der Gewerkschaft, seinen Rücktritt einzureichen. Auch der Schatzmeister der Gewerkschaft wurde entlassen, ohne Vorankündigung oder Disziplinarverfahren, wie es im nationalen Recht vorgeschrieben ist. Schließlich wurden der neu gewählte Gewerkschaftsvorsitzende und zwei weitere Gewerkschaftsmitglieder im September letzten Jahres unter Vorwänden suspendiert.

Wer profitiert von den schlechten Arbeitsbedingungen bei Lanka Leather Fashion?

Die Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie Sri Lankas sind die Hauptleidtragenden der seit über anderthalb Jahren andauernden finanziellen und politischen Krise im Land. Die hohe Inflation und die Währungsabwertung treiben die Beschäftigten in die Armut, während die Regierung und die Unternehmen deren Recht auf gewerkschaftliche Organisierung ignorieren. Die Regierung ist dabei, eine umfassende und nachteilige »Reform« des Arbeitsrechts vorzunehmen. Dazu gehört die Abschaffung internationaler Mindeststandards wie des Achtstundentags, des Anspruchs auf bezahlte Überstunden und des Schutzes vor willkürlichen Entlassungen. Den Unternehmen wurde erlaubt, die Beschäftigten zu zwingen, vier Wochen am Stück ohne freie Tage zu arbeiten. Zuzüglich der Kürzung des Jahresurlaubsanspruchs, der Schwächung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Tarifverhandlungen werden die Beschäftigten mit dieser Gesetzgebung zunehmend der Gnade der Unternehmen ausgeliefert sein, ohne dass sie irgendwelche Rechtsmittel einlegen können. Während die Belegschaft und ihre Vertretung bestraft werden, versucht man, ausländische Investoren mit Zugeständnissen aller Art bei der Stange zu halten. Der Geschäftsführer von Lanka Leather Fashion erklärte, dass die Hersteller trotz der Preiserhöhungen in der gesamten Logistikbranche während der Pandemie und der jüngsten Wirtschaftskrise in Sri Lanka ungehindert weiter arbeiten.