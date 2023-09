Susan Walsh/AP/dpa Sieht jetzt die Gelegenheit gekommen: Netanjahu wirbt bei US-Präsident Biden um Unterstützung (New York, 20.9.2023)

Mit der »Normalisierung« zwischen Saudi-Arabien und Israel scheint es plötzlich sehr schnell zu gehen. Jedenfalls ist das der Eindruck, den die israelische Regierung unter Benjamin Netanjahu seit einigen Tagen zu erwecken versucht. Genauer gesagt: seit dem Treffen zwischen US-Präsident Joseph Biden und Netanjahu am Mittwoch der vergangenen Woche während der UN-Vollversammlung in New York. Biden würde gern vorzeigbare Zwischenergebnisse zu diesem Ziel sehen, bevor er in die heiße Phase des Präsidentschaftswahlkampfs im nächsten Jahr muss.

Am Donnerstag lieferte Außenminister Eli Cohen wunschgemäß. »Die Meinungsverschiedenheiten können überbrückt werden«, sagte er in einem Gespräch mit dem israelischen Armeeradio Galei Zahal. »Es wird Zeit brauchen. Aber es gibt Fortschritte.« Es gebe eine Wahrscheinlichkeit, dass man »im ersten Quartal 2024, in vier oder fünf Monaten«, an einem Punkt sein werde, »wo Einzelheiten festgelegt werden können«. Cohen sprach, wohlgemerkt, nicht von einem unterschriftsreifen Abkommen zu diesem Zeitpunkt.

Vor allem Netanjahu ist offensichtlich bemüht, mit öffentlichen Äußerungen aufs Tempo der »Normalisierungsgespräche« zu drücken. In einem Interview mit dem US-Sender CNN erklärte er am Freitag, Israel, Saudi-Arabien und die USA hätten das gemeinsame Ziel, einen »Quantensprung« zu vollbringen, der »den Nahen Osten für immer verändern« werde. Dem deutlich rechts stehenden Sender Fox News sagte Netanjahu: Für diese Chance gebe es »eine günstige Gelegenheit, das sind die nächsten paar Monate«. »Wenn wir es nicht in den nächsten Monaten schaffen, werden wir es wohl um einige Jahre aufschieben müssen.« In diesem Interview, das ebenfalls am Freitag gesendet wurde, nannte Netanjahu den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, den faktischen Alleinherrscher des Landes, »einen richtigen Visionär«. Er habe sich »gefreut über das, was er zu sagen hatte«.

Damit bezog er sich auf ein Interview mit dem Kronprinzen, das Fox News am Mittwoch – wenige Stunden nach dem Treffen zwischen Biden und Netanjahu – geführt hatte und das vermutlich den plötzlich zur Schau gestellten Optimismus des Premierministers und seiner engen Mitarbeiter auslöste. Eine Einigung mit Israel wäre seiner Ansicht nach »der größte historische Deal seit dem Ende des Kalten Krieges«, hatte bin Salman bei dieser Gelegenheit gesagt und zuversichtlich hinzugefügt: »Wir kommen diesem Ziel jeden Tag näher.«

Sachlich begründete der Kronprinz diese erstaunliche These, die durch das bekannte Verhalten der Netanjahu-Regierung keineswegs gedeckt erscheint, nicht. Es fiel aber auf, dass er den Fragen von Fox News, welche israelischen »Zugeständnisse an die Palästinenser« er fordere, weiträumig auswich. Bin Salman beschränkte sich darauf, oberflächlich und nichtssagend von der »Erfüllung ihrer Bedürfnisse« und von einem »wirklich guten Leben für die Palästinenser« zu sprechen. Die »Arabische Friedensinitiative« von 2002, die eine Anerkennung Israels durch alle arabischen Staaten als Gegenleistung für einen palästinensischen Staat versprach, ist schon seit Jahren tot.

Ein schwieriger Konfliktpunkt ist aber immer noch der Umgang Israels mit dem saudi-arabischen Plan, ein komplettes Atomprogramm einschließlich der Anreicherung von Uran aufzubauen. Netanjahu gibt sich zu diesem Thema flexibel. Mediengerüchte, dass er die israelische Atombehörde »bedrängt« habe, auf diesem Gebiet »keine Schwierigkeiten zu machen«, hat der Premierminister jedoch dementiert. Im Gespräch mit CNN am Freitag verschanzte Netanjahu sich hinter zweideutigen, keine konkrete Schlussfolgerung zulassenden Aussagen wie etwa: »Ich werde Israels Interessen und seine nationale Sicherheit nicht gefährden, aber ich werde ebenso einen Erfolg nicht dadurch gefährden, dass ich öffentlich darüber spreche.« Die israelischen Oppositionsparteien lehnen eine saudi-arabische Urananreicherung kategorisch ab und versuchen, das Thema gegen die Netanjahu-Regierung zu benutzen.