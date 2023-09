Michel Euler/AP/dpa Auch ihr Bruder Adama wurde Opfer von Polizeigewalt: Assa Traoré (r.) bei der Demo am Sonnabend in Paris

Zwei Tage lang weilte der Pontifex, Papst Franziskus, in der französischen Hafenstadt Marseille. Der »politische« Teil des Besuchs in der Avenue Prado im Herzen der Millionenstadt gipfelte im tiefen Bedauern des Geistlichen, dass aus dem Mittelmeer – althergebracht »mare nostrum«, unser Meer, genannt – das »Mare mortum«, das Meer des Todes werde: »Denn an seinen Ufern herrschen auf der einen Seite Überfluss, Konsum und Verschwendung, auf der anderen Seite hingegen Armut und Prekarität«, erklärte Franziskus zum Abschluss eines Jugendtreffens mit Teilnehmern aus 29 Ländern des Mittelmeerraums am Sonnabend.

In der ersten Reihe

Am Nachmittag waren dann der Jesuitenschüler Emmanuel Macron und der Papst unter sich in den Hinterstuben des Palais du Pharo. Dabei ging es nach Angaben des Élysée ebenfalls um das Thema Migration sowie um die Lage in der Ukraine und im Sahel. Dass der Papst »nicht als Staatsoberhaupt« des Vatikan angereist war, sondern als oberster Hirte der katholischen Gläubigen in die von (politischer) Mafia und Schwerstkriminellen kontrollierte antike Hafenstadt, focht Macron und das politische Personal der Republik nicht an. Bei der Messe am Nachmittag vor 60.000 Gläubigen im Marseiller Vélodrome: der Präsident samt Ehefrau in der ersten Stuhlreihe, daneben der sozialdemokratische Bürgermeister Benoît Payan und dessen Vorgänger Jean-Claude Gaudin – letzterer 25 Jahre im Amt, 50 Jahre in der Politik und Symbol einer städtischen Gesellschaft, in der Korruption, Nepotismus und die mit Messern und Maschinenpistolen ausgetragenen Bandenkämpfe an der Tagesordnung sind.

Der Präsident also, der die laizistische Republik liebt und den Katholizismus hochhält, während er Musliminnen in Bildungseinrichtungen das Tragen der Abaja durch seinen rechtslastigen Innenminister Gérald Darmanin verbieten lässt. Der Papst hatte anderes zu predigen in seiner »Lieblingsstadt«: Das Mittelmeer, »Wiege der Zivilisation«, sei zum »Grab menschlicher Würde« verkommen. »Wer hört den Schrei«, fragte Franziskus in die tauben Ohren der europäischen Staatsführer, »den Schmerzensschrei aus Nordafrika und dem Mittleren Osten? Wie viele Menschen ertrinken in Gewalt, die in Ungerechtigkeit und Verfolgung leben müssen?«

Systemischer Rassismus

Zumindest jene hörten ihn, die am Sonnabend auf die Straßen der Republik gekommen waren, um bei etwa 100 Veranstaltungen gegen die anschwellende Polizeigewalt und den systemischen Rassismus im Land zu protestieren. 90.000 waren es, als der Papst die Messe las, das Manifest der empörten, zornigen Menschen sozusagen absegnend. Warum dieser Protest an einem Tag, an dem der Papst aus dem Mittelmeerraum eine »Werkstatt des Friedens« machen will, fragte der Sender Franceinfo. Weil die Politik Macrons zwar an Personal, nicht aber an martialischer Kriegsbewaffnung der Uniformierten spart. Ausgeschossene Augen, verlorene Gliedmaßen, schwerste Verletzungen also, sind längst von Macron und seinem Minister – Darmanin will den Chef übrigens 2027 als Präsident beerben – einkalkuliert, wenn die Ordnungskräfte gegen Menschen antreten, die nach Demokratie und Gerechtigkeit verlangen.

Zu den Demonstrationen hatten zahlreiche Organisationen drei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle bei Paris aufgerufen. Sie beklagen systemischen Rassismus, Polizeigewalt sowie eine wachsende soziale Ungleichheit, unter der vor allem die Bewohner der Vorstädte zu leiden hätten. Macrons Regierungsmannschaft hat seitdem weder ein Konzept zur Verbesserung der Lage in den sozial abgehängten Vorstädten vorgelegt, noch wurde das Auftreten der Polizei kritisch analysiert. Laut einem Bericht der Generalinspektion der Nationalen Polizei starben bei Polizeieinsätzen im Jahr 2022 insgesamt 38 Menschen, 66 wurden verletzt – im Vergleich zu 37 Toten und 79 Verletzten im Jahr 2021. In Marseille und anderen größeren Städten hatte Darmanin denn auch mehr als 30.000 schwerbewaffnete, gepanzerte Spezialeinheiten der Polizei samt Blendgranaten und Tränengas aufgeboten. »Zum Weinen«, befand ein vor die TV-Kameras getretener älterer Herr im Pariser Protestzug.