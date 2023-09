Berlin. Die FDP will sich für eine bundesweite Notenpflicht an deutschen Schulen spätestens ab der dritten Klasse einsetzen, wie das Boulevardblatt Bild, dem ein Beschlussvorschlag vorliegt, am Sonntag berichtete. In dem Papier fordert die FDP demnach eine grundlegende »Reform« des Schulsystems durch mehr zentrale Steuerung. Ermöglichen soll das nach dem Willen der FDP eine Grundgesetzänderung, die Regelungskompetenzen im Schul- und Bildungsbereich auf die Bundesebene überträgt. Der Vorschlag der FDP dürfte auch eine Antwort auf ein Positionspapier der Partei Die Linke sein, das die Abschaffung von Schulnoten, Hausaufgaben und des »Sitzenbleibens« fordert. (AFP/jW)