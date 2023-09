Berlin. Die Angebotsmieten steigen nach Daten der Bundesregierung in einigen kleineren Städten stärker als in Metropolen. Spitzenreiter beim Anstieg war im vergangenen Jahr Delmenhorst in Niedersachsen mit einem Plus von 13,2 Prozent, gefolgt von Worms in Rheinland-Pfalz mit plus 12,2 Prozent und Weiden in der Oberpfalz in Bayern mit plus 11,7 Prozent. Dies geht aus der Antwort des Bauministeriums auf eine Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Caren Lay hervor, über die dpa am Sonntag berichtete. »Es ist alarmierend, dass die Mieten jetzt da steigen, wo sie bisher noch bezahlbar waren«, sagte Lay. »Der Mietenwahnsinn weitet sich immer weiter aus und erreicht kleinere Städte und den ländlichen Raum.« Die Bundesregierung müsse jetzt mit einem Mietenstopp weitere Mieterhöhungen verhindern, forderte die Linke-Politikerin. (dpa/jW)