Cassiel Kanter

Am vergangenen Samstag jährte sich erstmals der Tod Jina Mahsa Aminis, der im Herbst 2022 die größten Proteste im Iran seit Jahrzehnten ausgelöst hatte. Religiöse Fundamentalisten hatten die damals 22jährige wegen eines angeblich nicht richtig getragenen Kopftuchs festgenommen. Was genau danach geschah, ist bis heute ungeklärt – letztlich fiel die junge Frau ins Koma und starb in einem Krankenhaus. Zu Aminis Beerdigung strömten damals Tausende Menschen. Ausgehend von den Kurdenregionen verbreiteten sich die Proteste wie ein Lauffeuer. Vor allem die junge Generation ging in der Folge unter dem Slogan »Frau, Leben, Freiheit« auf die Straße. Als Zeichen des stillen Protests ignorieren bis heute viele Frauen die Kopftuchpflicht. In Deutschland gab es zum Jahrestag wieder verschiedene Demonstrationen in mehreren Städten. Vor einem Jahr hatte Cassiel Kanter die Kundgebungen in Berlin mit seiner Kamera begleitet und nahm mit seinen Bildern am jW-Fotowettbewerb teil. »In meiner Serie ›Iran-Proteste-Berlin‹ versuche ich die Emotionen einzufangen und sie der Betrachterin oder dem Betrachter des Bildes rüberzubringen«, erklärte Kanter dazu. (jW)