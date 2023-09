imago/Sven Simon Führerversteher Joachim C. Fest nebst Hitler-Biographie (1973)

Im Jahr 1973 erschien ein 1.190 Seiten starkes Buch mit dem knappen Titel »Hitler«. Autor war der Journalist und Historiker Joachim C. Fest (1926–2006). Er hatte nach 1945 eine nahezu klassische westdeutsche Medienkarriere absolviert: Rundfunk Im Amerikanischen Sektor, CDU, Norddeutscher Rundfunk, »Hitler«, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Seine Darstellung des Anführers der Deutschen reproduzierte nicht nur deren bis lange nach dem Krieg anhaltende Faszination für diesen, sondern beschrieb ihn als »große weltgeschichtliche Persönlichkeit«. Das Buch wurde ein Bestseller. Dass darin von den Nürnberger Rassengesetzen keine Rede war, die Vernichtung der kommunistischen und sozialdemokratischen Opposition marginalisiert, das Novemberpogrom 1938 lediglich gestreift und die Darstellung der Massenmorde an Juden, Roma und anderen »Untermenschen« derart kurz ausfiel, dass spätere sich darauf beziehende ultrarechte Politiker von einem »Fliegenschiss« reden konnten, passte in den bundesrepublikanischen Zeitgeist der 70er Jahre.

Dieser dezente Herr

Allerdings gab es auch damals Einwände gegen eine derart abseitige Geschichtsschreibung. Sie wurden weithin abgetan mit der Rechtfertigung, dass das Werk den (unscheinbaren) Untertitel »Eine Biographie« trägt. Dieser ist jedoch irreführend, zumal Fest den Nazifaschismus, seine Entstehung und seinen Verlauf als Sache seines »Helden« beschreibt, womit er sowohl die übrigen Beteiligten als auch die Förderer und Profiteure kleinredet. Heutzutage scheinen dies alles lässliche Sünden zu sein. Amazon beispielsweise preist das Werk so an: »Seinerzeit ein bahnbrechendes Werk der Hitler-Forschung, gilt sie noch heute als maßgeblich und unerreicht. Neben der brillanten Deutung des Diktators ist es vor allem das hohe literarische Niveau, das diese Biographie auszeichnet.«

Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki schrieb ein Vierteljahrhundert nach dem Erscheinen: »Auf dem schwarzen Umschlag war mit großen weißen Buchstaben der lapidare Titel gedruckt: Hitler. Was diese Ausstattung des Buches suggerieren sollte, worauf hier mit Entschiedenheit Anspruch erhoben wurde, konnte man nicht verkennen: Pathos war es und Monumentalität.« Reich-Ranicki berichtete von noch einer weiteren Ungeheuerlichkeit. Fest lud den FAZ-Kollegen zur Buchpräsentation ein. Dort traf Reich-Ranicki ohne Vorwarnung auf Fests Freund Albert Speer, Fest hatte einige Jahre zuvor geholfen, die Erinnerungen des Nazirüstungsministers herauszugeben. »Tosia [Ranickis Frau] wurde blass. (…) Dieser dezente Herr war ein Verbrecher … Noch unlängst hatte er zu den engsten Mitarbeitern und Vertrauten Adolf Hitlers gehört. Speer sah es offensichtlich mit Genugtuung. Verschmitzt lächelnd blickte er auf das feierlich aufgebahrte Buch und sagte bedächtig und mit Nachdruck: ›Er wäre zufrieden gewesen, ihm hätte es gefallen.‹«

Der Erfolg des Buches spornte an. Ein Film musste folgen: »Hitler – Eine Karriere«, 1977 ebenso gehypt, ebenso monumental, ebenso mit Pathos überfrachtet wie später der Spielfilm »Der Untergang« (Oliver Hirschbiegel, 2004), der Fests »Hitler« als Vorlage nutzte. Nachdem der Verleger Helmut Kindler »Hitler – Eine Karriere« gesehen hatte, rief er tags darauf empört seinen Autor Sebastian Haffner an. Der renommierte Journalist und Autor zahlreicher historischer Bücher hatte 1938 nach England emigrieren müssen, war dort Leiter der deutschsprachigen Londoner Zeitung, Mitarbeiter des Observer (bis 1961) und lebte seit 1954 in Berlin als Kolumnist für Die Welt, Stern und Konkret. Haffner begann unmittelbar mit der Arbeit an seinen »Anmerkungen zu Hitler«, die 1978 erschienen und auf knapp 200 Seiten eine derart bestechende Gegenschrift zu Fest darstellen, dass das Werk ohne viel Werbung weite Verbreitung fand und Haffner dafür noch im selben Jahr der Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf verliehen wurde.

Nicht weiter stören

Bei dieser Gelegenheit sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Joachim Fest 1986 als Kulturchef der FAZ den »Historikerstreit« vom Zaun brach, indem er den Text »Vergangenheit, die nicht vergehen will« des Historikers Ernst Nolte publizierte und diesen in der anschließenden Kontroverse verteidigte. Nolte stellte den Zivilisationsbruch der Nazis als eine Reaktion auf den Bolschewismus dar. Sebastian Haffner hingegen: »Was Hitler wollte, war Deutschlands Vorherrschaft in Europa und direkte Herrschaft über Russland; im übrigen die Erhaltung der europäischen Herrschaft über Afrika und große Teile Asiens und Ozeaniens. Eine Machtpyramide, mit den alten europäischen Überseekolonien und der neuen deutschen Kolonie Russland ganz unten an der Basis, den übrigen europäischen Ländern, abgestuft in deutsche Nebenländer, Hilfsvölker, Satelliten und schein- und halbunabhängige Bundesgenossen, als Mittelbau, und Deutschland an der Spitze. Dieses riesige deutschbeherrschte Machtgebilde sollte dann später mit guten Aussichten den Kampf mit Amerika und Japan um die Weltherrschaft aufnehmen können.«

Eine solche Feststellung wirkt heutzutage wie aus längst vergangenen Zeiten. Ganz im Sinne Fests haben spätestens mit der Verkündung der »Zeitenwende« die imperiale Politik Nazideutschlands und »die Verbrechen der Vergangenheit endlich einen Platz zugewiesen bekommen, an dem sie die Gegenwart nicht weiter stören«. (Max Czollek)