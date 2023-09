Robert Haas/Teamtheater »Man muss trinken, um alle Menschen lieben zu können« – Lebensmaxime des Lederhosenanarchos Oskar Maria Graf

Als die Nazis am 10. Mai 1933 die Werke jüdischer, pazifistischer, sozialistischer und humanistischer Schriftsteller als »wider den deutschen Geist« auf die Scheiterhaufen warfen, waren die Bücher von Oskar Maria Graf nicht darunter. Schlimmer noch, seine von den Faschisten als volkstümlich verstandenen Werke wurden gar auf der weißen Autorenliste des »neuen Deutschland« empfohlen. Empört veröffentlichte der rechtzeitig vor den braunen Mordbrennern nach Wien geflohene Antifaschist Graf seinen Protestaufruf »Verbrennt mich!«. Unter diesem Titel führt das kleine Münchner Teamtheater noch bis zum 13. Oktober in einer rund zweistündigen kurzweiligen Revue durch »das bewegte Leben des Oskar Maria Graf«.

Tom Kress spielt – meist in der berühmten Krachledernen – überzeugend den anarchischen Querkopf, der trotz seines von ihm selbst geradezu als Marke kultivierten Auftretens als trinkfester, kraftstrotzender Dörfler ein sensibler Beobachter seiner unmittelbaren Umgebung wie der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen war. Neben derben Bauernschwänken verfasste Graf autobiographische Texte wie »Wir sind Gefangene« (1927) über seine Jugend, den Ersten Weltkrieg und die Revolutionszeit. Mit seinem 1940 veröffentlichten, in viele Sprachen übersetzten autobiographischen Roman »Das Leben meiner Mutter« entwarf er ein humanistisches Gegenbild zum Mutterkult der Nazis.

Die rasante Reise im Teamtheater Tankstelle führt von Grafs Geburtsort Berg am Starnberger See, wo er als Jugendlicher von seinem prügelnden Bruder Max zur Bäckerlehre gezwungen wurde, über die Schwabinger Boheme der 20er Jahre bis ins New Yorker Exil, wo Graf nach eigenen Worten allein die deutsche Sprache als Heimat blieb. Das Bühnenbild besteht aus einem Bierfass nebst einigen Brettern und Stühlen – genug für den schnellen Wandel von der Bäckerei zur Schreibstube, von der Irrenanstalt immer wieder zum Wirtshaus. »Man muss trinken, um alle Menschen lieben zu können«, lautete die Maxime des Lederhosenanarchos Graf.

Noch rasanter als die Orte wechseln die Rollen der beiden anderen Schauspieler. Wir sehen Max Pfnür in insgesamt 29 teilweise nur wenige Sekunden andauernden Rollen: als Bäuerin, als bayerischen Löwen mit Bierkrug, aber ohne Text, als verkrachten Kunstmaler aus Braunau mit rollendem R, angeklebtem Bärtchen und Stirnlocke, als Erich Kästner und Erich Mühsam und als die zweite Hälfte des sich über eine Diät beklagenden »dicken Oskar«. Die gebürtige Tirolerin Karoline Troger erscheint in ihren 22 Rollen dann unter anderem als Oskars Schwester, Mutter, erste und zweite Ehefrau, als Bavaria und Freiheitsstatue oder schmettert als Varietédame auch das eine oder andere schräge Liedchen.

Die von Regisseur Georg Büttel ausgewählten collagierten Texte stammen aus Grafs Werken, ergänzt durch Passagen von seinen literarischen Zeitgenossen – so Erich Mühsams »Revoluzzer« wunderbar ironisch vorgetragen von Pfnür und ein etwas langatmiges Stück von Klabund aus dem Schwabinger Bohemeleben.

Grafs Leben im Exil von 1933 bis zu seinem Tod 1967 nimmt den kleineren Teil des Abends ein. Zu kurz kommt das politische Engagement des parteilosen Gefühlssozialisten, der mit der Räterepublik sympathisierte, sich für die Rote Hilfe engagierte und 1934 zum Schriftstellerkongress in die Sowjetunion reiste. Das soll nicht heißen, dass Büttel uns einen unpolitischen Graf präsentiert – im Gegenteil. Grafs Themen seien brandaktuell in politisch wirren Zeiten globaler Bedrohung, heißt es schon im Programmflyer.

Er sei ein gemütlicher Mensch, der den Krieg schon deswegen ablehne, da die Ostfront das Ungemütlichste gewesen sei, was er je erlebt habe, gesteht Tom Kress als Graf auf der Bühne. Im übrigen habe ihm der Russe nichts getan, warum also solle er auf ihn schießen?

Der Pazifist Graf war im Ersten Weltkrieg nach einem psychischen Zusammenbruch als Soldat in eine Irrenanstalt eingewiesen worden. Dem Arzt, der ihm dort baldige Heilung verspricht, schreit er empört entgegen: »Sie sind der größte Verbrecher! Sie heilen nur, damit man uns wieder als Kanonenfutter brauchen kann! … Die Generale, der Kaiser, die ganzen Kriegsherren handeln, wie sie es gelernt haben, aber Sie – Sie, Sie haben etwas anderes gelernt und lassen sich zur größten Schandtat benützen. Sie machen zu Tode Geschundene wieder lebendig, damit man sie wieder morden, wieder zerfetzen kann!« Und wenn Pfnür als Anarchist Mühsam über den »deutschen Michel« lamentiert, der sich von Feindbildpropaganda bange machen lässt, um die »fette Henne Militarismus« so lange zu mästen, bis sich der bewaffnete Friede als Kuckucksei entpuppt, aus dem der nächste Krieg entspringt, dann drängen sich aktuelle Bezüge förmlich auf.