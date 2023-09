Alishia Abodunde/REUTERS »Wir werden belogen und einer lebenswerten Zukunft beraubt, damit die Reichen profitieren«: Proteste gegen die Klimapolitik der Downing Street (London, 3.8.2023)

Die britische Regierung verabschiedet sich endgültig von ihren Klimazielen. Am Mittwoch hielt der konservative Regierungschef Rishi Sunak eine Rede, in der er Verzögerungen bei wichtigen Netto-Null-Zielen ankündigte. Damit hofft er, den Teuerungen entgegenzuwirken und durch eine autofreundliche Politik aus dem Umfrageloch zu kommen. In seiner Rede kritisierte Sunak seine Vorgänger dafür, dass sie den Menschen durch die bisherige Klimapolitik unnötige Kosten aufgebürdet hätten, anstatt sie selbst entscheiden zu lassen, wann sie Änderungen vornehmen.

Konkret erklärte er, das Ziel, den Verkauf von Neufahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bis 2030 einzustellen, werde nicht erreicht. Ein anderer Plan, der den Ausstieg aus der Nutzung von Gasheizungen bis 2035 vorsieht, würde abgeschwächt. Die Vorschriften zur Energieeffizienz und zu Ölkesseln würden gelockert. Wie der Economist bemerkte, hat er in seiner Rede auch eine nicht existierende Fleischsteuer »abgeschafft« und den Wählern versichert, dass es kein »Diktat geben würde, seinen Müll in sieben verschiedene Tonnen zu sortieren«. Das 2019 von Expremier Boris Johnson ausgegebene Ziel, bis 2050 emissionsfrei zu werden, glaubt Sunak trotz der jetzigen Abkehr von den Klimaplänen, dennoch zu erreichen.

Weiterhin fossile Brennstoffe

Dieses Vorgehen hat sich seit den drei Nachwahlen Ende Juli rapide beschleunigt. Damals setzte es eine herbe Schlappe für die Tories. Überraschend konnte aber der Sitz bei den Nachwahlen in Uxbridge im Westen Londons knapp gegen die Labour-Partei gehalten werden. Viele Wähler hatten sich unzufrieden mit der Einführung einer neuen Emissionsabgabe durch den Londoner Labour-Bürgermeister Sadiq Khan gezeigt. Das Ergebnis in Uxbridge war wegweisend und führte zum jetzigen Politikwechsel der Tories. Denn in den aktuellen Umfragen liegen die Konservativen landesweit 18 Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten. Bereits Ende Juli hatte der Premier angekündigt, 100 neue Lizenzen zur Öl- und Gasförderung in der Nordsee zu vergeben, um – so die Regierung – die steigenden Energiepreise zu bekämpfen. Sunak setzt nun auf die weitere Förderung des Autofahrens und fossiler Brennstoffe. Dadurch hofft er, die Wahlen im nächsten Jahr doch noch gewinnen zu können. Auch in London stehen dann Bürgermeisterwahlen an. Aus Labour-Kreisen ist zu hören, Parteichef Keir Starmer dränge Khan, die klimafreundliche Gesetzgebung zurückzustellen, um nicht zu verlieren.

Inkohärente Klimapolitik

In einer ersten Stellungnahme kritisierte der Gewerkschaftsverband TUC die Ankündigung Sunaks, forderte dann aber ausgerechnet, US-Präsident Joseph Biden als Vorbild zu nehmen. Die Regierung in London würde das verarbeitende Gewerbe im Herzen Großbritanniens durch ihre »inkohärente« Klimapolitik »ernsthaft gefährden«, schrieb der TUC am Mittwoch. Demgegenüber sieht der Verband die »Klimaherausforderung« als Chance, die Industrie ökologisch und sozial umzubauen und dadurch »ein gerechteres und wohlhabenderes Vereinigtes Königreich aufzubauen«. Die finanziellen Kürzungen bei der Förderung für die Umstellung auf klimaneutrale Infrastruktur würden nun aber 800.000 Arbeitsplätze in den industrialisierten Regionen des Landes gefährden, warnte der TUC. Auf den »Investitionsplan im Stil von Biden, um unsere Branchen wieder auf Kurs zu bringen«, ging der Verband nicht weiter ein, er dürfte sich dabei aber auf das 20 Milliarden US-Dollar schwere Investitionspaket in »grüne« Energie beziehen, das die Biden-Regierung Mitte Juli vorgestellt hatte.