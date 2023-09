Kay Nietfeld/dpa Fordert verstärkten Grenzschutz: Alexander Dobrindt (CSU) am Freitag im Bundestag

»Deutschland-Pakt in der Migration – Irreguläre Migration stoppen« lautet der Titel eines Antrags der Unionsfraktion, über den der Bundestag am Freitag debattierte. Die Formulierung stammt vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der sich damit vergangene Woche auf den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen »Deutschland-Pakt« bezogen hatte. In dem Papier fordert die Unionsfraktion den Bundestag auf, Maßnahmen zu beschließen, um die »irreguläre Migration spürbar zu reduzieren«.

Zu den wichtigsten Punkten des Papiers zählt mit dem vorgeblichen Ziel schnellerer Bearbeitung von Asylverfahren die Forderung, die Liste der »sicheren Herkunftsstaaten« um Georgien, Moldau, Indien und die Maghreb-Staaten (mit Ausnahme Libyens) zu erweitern. Daneben verlangt die Fraktion stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz, darüber hinaus auch den Stopp sämtlicher Bundesaufnahmeprogramme. Und auch die europäische »Grenzschutz«-Agentur Frontex soll nach Plänen der Union mit mehr Mitteln ausgestattet werden.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Dobrindt (CSU) warf zu Beginn der Debatte der Ampelregierung vor, sie blockiere Maßnahmen zur Beschränkung der »irregulären Migration«. Dobrindt sah die Schuld dafür vor allem bei Bündnis 90/Die Grünen und forderte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) auf, »sich endlich vom grünen Gängelband« zu lösen. Diese wies die Vorwürfe der Opposition umgehend zurück und behauptete, dass »unsere Maßnahmen wirken. Wir steuern und ordnen Migration«.

Unterstützung bekam der Antrag von der AfD-Fraktion. Die zeigte sich stolz, denn die Union übernähme aus Panik »alle Positionen der AfD bis ins Detail«, so Bernd Baumann. Der nutzte zudem die Gelegenheit und faselte von »Invasoren aus Afrika und Orient«. »Täglich« würden »Frauen und Mädchen vergewaltigt«, der »menschengemachte Bevölkerungswandel« schlimmer als der »menschengemachte Klimawandel«.

Ann-Veruschka Jurisch von der FDP zeigte sich zunächst erfreut, dass die CDU/CSU als »konstruktive Opposition« auftrete. Darauf folgte jedoch das kapitalnahe Lamento, im Unionsantrag sei »kein positives Wort« zur »Akzeptanz von Migration als Standortfaktor« zu lesen.

Auffällig bei der Debatte: Die von Unionspolitikern in den vergangenen Wochen verlangte »Obergrenze« von 200.000 Geflüchteten pro Jahr ist im Antragstext nirgendwo zu finden. Clara Bünger (Die Linke) erklärte, woran das liegen könnte: Die Unionsfraktion wisse, dass das »individuelle Asylrecht nicht kontingentierbar« sei und eine Obergrenze folglich gegen EU- und Völkerrecht verstoßen würde.

Nachdem der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) am Donnerstag der Rheinischen Post gesagt hatte, Land und Kommunen seien »am Limit«, pochte auch Bünger in der Debatte auf die notwendige Unterstützung: Kommunen in Deutschland bräuchten Geld, bezahlbare Wohnungen und Kitaplätze.

Der Antrag wurde schließlich mit den Stimmen von Ampel und Linkspartei an verschiedene Ausschüsse überwiesen und damit nicht abgestimmt, Union und AfD stimmten gegen eine Überweisung. Auch wenn deren Stimmen im Bundestag noch nicht gereicht haben, könnte sich in Zukunft auch auf Bundesebene wiederholen, was in Thüringen bereits vergangene Woche für Aufregung sorgte: Beide Parteien hätten laut einer Umfrage von Infratest dimap vom 15. September bei einer Bundestagswahl aktuell zusammen rund 50 Prozent der Stimmen, könnten also durch wie auch immer geregeltes gemeinsames Abstimmungsverhalten in der nächsten Legislaturperiode Gesetzesvorhaben umsetzen.