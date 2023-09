Ueslei Marcelino/REUTERS

Xokleng-Indigene feierten am Donnerstag (Ortszeit) in Brasília das Oberste Gericht, das ein Landgesetz als verfassungswidrig kassiert hatte. Nach dem von der Agrarlobby mitgeschriebenen Gesetz hätten Schutzgebiete für Indigene nur dort ausgewiesen werden können, wo diese im Jahr 1988 wohnten. Frühere Vertreibungen wären damit legalisiert worden. Die Xokleng hoffen nun zum Beispiel auf 900 Hektar Ackerland, die in der Zeit der Militärdiktatur (1964 bis 1985) durch den Bau eines riesigen Staudamms zerstört wurden. (jW)