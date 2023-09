Luisa Gonzalez/REUTERS Den Kampf gegen die Zerstörung des Regenwaldes bezahlen viele mutige Aktivisten mit ihrem Leben

Der jüngst veröffentlichte Bericht der Organisation Global Witness hat Ihre Heimat Kolumbien zum dritten Mal in Folge als gefährlichstes Land für Umweltschützer identifiziert. Allein im vergangenen Jahr wurden 60 Aktivisten getötet. Was steckt hinter diesen Morden?

Es ist offensichtlich, dass es in Kolumbien zunehmend schwerer wird, sich für die Umwelt einzusetzen. Historisch gesehen gab es immer Unternehmen und Einzelpersonen, die das Land für sich beanspruchten und dies immer noch tun und dabei die Rechte anderer Menschen verletzen. Diese Landgier führt zur Gewalt gegen die Aktivisten.

Wie sehen Sie die derzeitige Situation? Wie steht es um die Aktiven in den abgelegeneren Regionen des Landes?

Die aktuelle Situation ist sehr, sehr kritisch. Die Landbevölkerung hat Angst. Jeden Tag erreichen uns Nachrichten über neue Bedrohungen. Manchmal schaffen wir es nicht, von der Hauptstadt aus herauszufinden, was im Inneren des Landes passiert. Wir wissen nicht immer, was in den Regionen, in denen Rohstoffe abgebaut werden, vor sich geht, oder in der Wildnis der Regenwälder. Wir sehen aber, dass viele der Einwohner solcher Gebiete abwandern. Nicht weil sie es wollten, sondern weil etwa bewaffnete Konflikte, die wir seit Jahrzehnten erleben, sie dazu zwingen. Abgesehen von bewaffneten Auseinandersetzungen fliehen die Menschen, weil sie wegen ihrer Aktivitäten für die Menschenrechte und die Umwelt bedroht oder attackiert werden. Das zeigt auch der Global-Witness-Bericht: Ein Großteil der Opfer setzte sich gegen Abholzung und ähnliche Bedrohungen ein.

Wird etwas gegen die prekäre Lage der sogenannten Landverteidiger unternommen?

Es gibt einen, per Gerichtsurteil eingerichteten, »runden Tisch«, der das Leben derjenigen, die in der Vergangenheit oft vernachlässigt wurden, verbessern soll. Wir als Anwaltsorganisation Tierra Digna sind neben anderen Organisationen und 14 indigenen Gemeinschaften an diesem Prozess beteiligt. Sogar diese offizielle Zusammenarbeit wurde mehrfach bedroht. Wir mussten eine Klage bei der Generalstaatsanwaltschaft einreichen, aber bisher ist noch nichts geschehen. Dreimal wurde ich zur Aussage aufgefordert, aber jedes Mal wurde mein Termin verschoben. Generell können wir nicht auf die Unterstützung staatlicher Institutionen zählen.

Welche Rolle spielen multinationale Konzerne oder die Länder, die Rohstoffe aus Kolumbien importieren?

Die Angriffe gegen Aktivisten finden vor allem in Gebieten statt, in denen ausländische Unternehmen Rohstoffe abbauen. Insbesondere Konzerne aus der Schweiz und den USA, die seit über 30 Jahren Kohle abbauen. Ich kann nicht sagen, ob sie direkt mit den derzeitigen Bedrohungen zusammenhängen, das muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Dennoch haben Nachforschungen ergeben, dass die Unternehmen mit bewaffneten Gruppen zusammengearbeitet haben. So im Fall des US-Grubenkonzerns Drummond: Der ehemalige Direktor und sein Vize haben mit Paramilitärs kooperiert und illegale Gruppen finanziert. Diese Fälle werden vor US-Gerichten geklärt.

Gibt es große Unterschiede zwischen den Regionen, was die Bedrohungslage angeht?

Nein. Es gibt zwar regionale Unterschiede: Im Amazonas-Regenwald haben wir das Problem der Abholzung und den illegalen Rohstoffabbau, während es an der Karibikküste die multinationalen Unternehmen und der Kohlebergbau sind, die die dortige Bevölkerung bedrohen. Aber dennoch ist die Situation ähnlich. Als ich am Amazonas gearbeitet habe, wurde dort ein Umweltaktivist verfolgt. Als sie ihn nicht erwischen konnten, haben sie seine Frau zusammengeschlagen. Beide mussten ihr Zuhause verlassen. Ähnliche Fälle gibt es in ganz Kolumbien.

Hat die erste Linksregierung, die seit August 2022 im Amt ist, denn wie versprochen für spürbare Veränderungen gesorgt?

Nein. Aber wenigstens gibt es einige Pilotprojekte, wie das im Department Cesar. Das Gebiet heißt zwar »Korridor des Lebens«, aber leider hat es sich zu einem »Korridor des Todes« entwickelt. Jeden Tag wird es für Umweltaktivisten riskanter, dort hinzugehen.