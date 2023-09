Berlin. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe sieht einen zu geringen Stellenwert für Sport in Deutschland – und das schon in der Schule. »Wir schaffen ja nicht mal die zwei Stunden Sportunterricht, die auf dem Zettel stehen«, sagte der 41jährige ehemalige Kanute am Mittwoch beim parlamentarischen Abend des Deutschen Olympischen Sportbundes in Berlin. Unterrichtsausfall und marode Sporthallen sind an vielen Orten in Deutschland ein Problem. (dpa/jW)