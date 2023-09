Łódź. Die deutschen Volleyballerinnen gehen beim Olympiaqualifikationsturnier mit einer fast makellosen Bilanz in die Spiele gegen die Favoritinnen. Am Mittwoch abend besiegte das Team von Trainer Vital Heynen Slowenien in Łódź mit 3:2 (17:25, 25:21, 19:25, 25:16, 15:12). Die Auswahl des Deutschen Volleyballverbandes hat damit alle vier bisherigen Spiele gewonnen. In den kommenden Spielen gegen Polen, Italien und die USA wird sich entscheiden, ob sich die Deutschen eines der beiden Tickets für Paris 2024 sichern können. In den drei Achtergruppen in Polen, China und Japan werden jeweils zwei Startplätze für Olympia vergeben. Alle Gruppengegner spielen einmal gegeneinander. (dpa/jW)