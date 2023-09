jW

Jeder Fußballfan freut sich, wenn der eigene Verein die Meisterschaft gewinnt. Die Freude ist besonders groß, wenn die Meisterschaft mit dem direkten Aufstieg in die nächsthöhere Klasse verbunden ist. So hatte der VfB Lübeck aus der Regionalliga Nord in der letzten Saison das Glück, keine leidige Relegation spielen zu müssen. Diese spielten zuletzt der Erste der Regionalliga Nordost, Cottbus, und der bayerische Meister Unterhaching aus. Der Meister aus Lübeck hingegen durfte direkt in die dritte Liga aufsteigen. Jeder, der einmal im Stadion an der Lohmühle war, kennt die einmalige Atmosphäre dort. In den letzten Jahren bekam das im DFB-Pokal auch so mancher Bundesligist zu spüren.

Aber nicht nur die ganze Stadt Lübeck mit den tollen Fans aus der Pappelkurve freute sich auf die bevorstehende Saison in der dritte Liga. Auch Team Blau hatte Lust darauf und dachte sich etwas ganz Besonderes für die Lübecker Heimspiele aus. Im Vorfeld des Heimspiels gegen Erzgebirge Aue kam nur beiläufig über eine Pressemitteilung der Polizei heraus, dass rund um das Stadion weite Stadtteile als sogenannter Kontrollbereich eingestuft wurden. Dort kann die Polizei anlassunabhängig Personen kontrollieren und deren Identität feststellen. So etwas kennt man als Jurist sonst nur von sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten.

Weder gab es dafür aus der Vergangenheit Gründe, noch war bei den ersten Heimspielen etwas passiert. Und als Krone des Ganzen gab die Polizei nach dem Aue-Spiel bekannt, dass alles ruhig verlaufen sei. Dennoch verhängte sie die gleichen Einschränkungen für das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. So etwas kann man nur als Schikane gegen Fußballfans bezeichnen. Sie werden unter Generalverdacht gestellt, und so manchen Fan wird das auch davon abhalten, Spiele zu besuchen. Gerne schreibt sich Team Blau ja auf die Fahnen, deeskalierend vorzugehen. Solche Maßnahmen gehören ganz sicher nicht dazu.

Bleibt zu hoffen, dass auch die Polizei in Lübeck wieder zum normalen Umgang mit Fußballfans zurückkehrt. Wenn nicht, kann jeder Lübecker, der hin und wieder in der Pappelkurve steht, mal das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein fragen, was es davon hält.

»Sport frei!« vom Fananwalt.