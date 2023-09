Sven Simon/imago Gutes vom Bauernhof: Deutsche Kartoffeln

Vor zwei Jahren erregte der im Verbrecher-Verlag erschienene Band »Brotjobs & Literatur« einige Aufmerksamkeit. Autorinnen und Autoren schrieben darin über die Nebenjobs, die sie machen, um sich ihre literarische Betätigung leisten zu können. Damit durchaus korrespondierend ist nun, herausgegeben von Dinçer Güçyeter und Wolfgang Schiffer, ein Buch im Elif-Verlag erschienen, in dem Autorinnen und Autoren, Verleger, Kritikerinnen und Mitarbeiterinnen literarischer Institutionen über die Arbeit ihrer Eltern berichten. Vorweg kann man sagen, das Buch ist interessant, erreicht aber nicht die soziologische Tiefenwirkung des »Brotjobs«-Buches. Darin hatten die Beiträger bewusst oder unbewusst profunde Einblicke in Leben und Überleben Schreibender gegeben, gewissermaßen ein Praxisbeispiel zu Carolin Amlingers gleichzeitig erschienener Studie »Schreiben. Eine Soziologie literarischer Arbeit«.

Denn das Konzept der »Türschwellenkinder« bringt es mit sich, dass sich die meisten der 26 Beitragenden nicht allzu dezidiert mit dem Job der eigenen Eltern auseinandersetzen: Als Kind bekommt man davon ja oft gar nicht so viel mit und weiß vielleicht nicht einmal, was die Eltern so machen, wenn sie weg sind. Zudem ist dieses Erinnern ja stets auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit, dem Verhältnis zu den Eltern. Das kann dann interessant werden, wenn es den emotionalen Rückbezug transzendiert und eine Reflexion über Herkünfte, Entwicklungen und Selbsteinschätzungen mit einschließt. Zu nennen wäre hier etwa der Text des »Verbrecher«-Verlegers Jörg Sundermeier, dessen Eltern Schneider waren. Er gesteht sich ein, dass er zwischenzeitlich »etwas Besseres« hatte sein wollen, dann aber erkennt, dass die ursprüngliche Prägung einen nie ganz verlässt: »Doch selbst, wo ich gerade bin, komme ich immer von dort her, wo ich anfangs war.«

Die meisten Texte sind Erinnerungsrapporte und besitzen so eine dokumentarische, oft durchaus sehr anrührende, aber nicht unbedingt eine eigene literarisch-ästhetische Qualität. Doch es gibt Ausnahmen, beispielsweise Senthuran Varatharajahs eindringliches Prosagedicht, das Gefühls- und Gedächtnissplitter zu einem irisierenden Mosaik zusammenschweißt, gespickt mit tamilischen Worten und Wendungen, um die gespaltene Identität zu kennzeichnen: »Appa singt immer ein Lied in einer Sprache, die ich auch noch sprechen kann.«

Flucht- und Migrationsgeschichten spielen häufig eine Rolle, oft gehen sie einher mit radikalen Brüchen der Arbeitsbiographie wie bei Tijan Silas Vater, der, einst in Bosnien Universitätsdozent, nach der Flucht in die BRD nie mehr recht Fuß fassen konnte. Markus Ostermair und Henning Ahrens wuchsen auf dem Bauernhof auf und stellen in ihren Texten nicht nur die harte Arbeit dar, die dort anfällt, sondern auch, wie sehr ihr Verhältnis zu dieser Welt zerfallen ist. Wieder andere, besonders Beiträgerinnen, stellen nicht die Erwerbsarbeit der Väter in den Mittelpunkt, sondern die Leistung der Mütter, etwa Beate Tröger oder Nadire Biskin. Letztere verdankt ihrer Mutter Prägendes: Sie nahm sie als junges Mädchen mit zu ihren Putzjobs, verbunden mit der Aufforderung: Lies! Lerne! – damit du so etwas nicht machen musst. Für Biskin der Schlüssel zu ihrem jetzigen, deutlich besser gestellten Leben. Die Leistung der Mutter, alles im Haushalt und im Familienleben zusammenhaltend, ist ebenso Thema in Lütfiye Güzels Langgedicht. Auch dieser Text, mit dem der Autorin eigenen gnomischen Humor, ist ein literarisches Highlight des Bandes. Die Arbeit des Vaters am Hochofen wird nur mit einem Beisatz erwähnt, dafür werden die vielen Tätigkeiten der Mutter, auch ihre traditionellen Ein- und Vorstellungen, mit liebevoller Ironie geschildert.

Am schönsten ist aber vielleicht der Beitrag von José F. A. Oliver, dem aktuellen Präsidenten des deutschen PEN-Zentrums – es ist auch mit Abstand der längste Text im Buch. Er erwähnt den Beruf seines Vaters überhaupt nicht, sondern konzentriert sich allein auf dessen Esslust. In barock filibusterndem, ausuferndem Stil beschreibt er die großen Vertilgungsleistungen des Vaters, »jene ungehemmte Kiefer- und Halsperformance« zwischen »Boquerones« und »Metzelsupp«, die er und seine Geschwister mit gebannter Begeisterung verfolgen. Oliver schreibt dabei »dreisprachig«: deutsch, spanisch und schwäbisch, und ohne die tatsächliche ökonomische Eingliederung der Familie überhaupt zu thematisieren, gelingt es ihm dadurch, die »Misch-Identität« des im Schwarzwald geborenen Spaniers zu veranschaulichen: »zwei spannend getrennte Welten in einer, um die Trennung alsbald in ihnen aufzuheben«. Sein ebenso passendes wie witziges Resümee: »nicht nur die Unwägbarkeiten der Liebe, auch die Identitätsversucherle gehen durch den Magen«.

Ein letzter Aspekt, der auffällt, ist der deutliche Wechsel in Sachen Arbeitsauffassung und -organisation zwischen den Generationen, beispielsweise bei Bettina Fischer, Beate Tröger und Zoë Beck, speziell auch bezogen auf die weibliche Rolle.

Insgesamt ergibt sich ein hybrides Bild der elterlichen Arbeitsbedingungen, je nachdem, wie die soziale Situierung eben war. Dass Migranten dabei ausnahmslos benachteiligt erscheinen, ist eine sich gewissermaßen selbst erfüllende Prognose, ein Abbild der waltenden Ungerechtigkeit in der angeblich sozialen Marktwirtschaft.