Sparfuchs des Tages: Peer Steinbrück

Soeren Stache/dpa Predigt gern Wasser, der Steinbrück

Reformistisch denken heißt, Rationales unter irrationalen Vorzeichen fordern. Wo die Wirklichkeit selbst unvernünftig wird, entdreit sich Welthaltung in unbegriffene Negation, schlecht begriffene Affirmation und begriffene Negation. Wenn Hegel eine seiende Vernunft kennt, dürfen wir eine seiende Unvernunft und eine nichtseiende Vernunft kennen.

Bürgerliche Rationalität hat Religion weniger verdrängt als vielmehr ersetzt. Wer Kalauer mag, kann die Formel G–W–G' anders lesen: Das G für Gott ist dem G für Geld gewichen. Bilanzen sind heilig, Schulden Sünde. Im bourgeoisen Katechismus bestimmen Wissenschaft und Technik ihre Grenzen selbst. Produktionsverhältnisse dagegen werden für Naturgesetze genommen. Unter diesen Vorzeichen erhält der Ruf nach Entschuldung einen Klang von Vernunft.

2009 wurde die Schuldenbremse gesetzlich. Um nicht mehr als 0,35 Prozent des BIP darf sich der Bund jährlich weiter verschulden. Das wäre schon unter Laborbedingungen nur zum Preis intensiver Kürzungen zu schaffen. Man tritt also bestenfalls auf der Stelle, während die unausbleiblichen Krisenphasen den Schuldenstand mit jedem Mal weiter hochtreiben, so dass niemand ernstlich glauben kann, er gehe je wieder abzutragen. Das Ideologem der Schuldenbremse bedeutet, einem nicht erreichbaren Ziel zuliebe erreichbare Ziele aufzugeben. Entsprechend hat Peer Steinbrück am Donnerstag zwar zur Lockerung der Bremse geraten, dabei aber das reformistische Schisma von »öffentlichen Investitionen« und »konsumptiven Ausgaben« bemüht. Was praktisch Sozialkürzungen meint und bei ihm so klang: »Sozialtransfer kann effizienter organisiert werden.«

Sie bremst schon, die Schuldenbremse. Nur die Verschuldung halt nicht. Instrument der Asozialität, liegt ihre Funktion darin, mit der Sorge um ein imaginiertes Gemeinwohl Fürsorge im Sozialen zu stutzen.