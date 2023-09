Roter Helfer Die Massen erreichen: Collage über Wandzeitungen und andere Formate der Roten Hilfe (undatiert)

Die Rote Hilfe organisiert Anwälte, Unterstützung für festgenommene und gefangene Linke. Bald wird sie 100 Jahre alt. Das nehmen auch Sie zum Anlass für eine große Veranstaltungsreihe. Was haben Sie geplant?

Bundesweit ist sehr viel geplant, in vielen Ortsgruppen laufen gerade Vorbereitungen fürs kommende Jahr. Wir haben schon früher angefangen, da wir auch lokale Jubiläen zu feiern haben. Nach dem Verbot 1933 existierte die RHD (Rote Hilfe Deutschland, jW) noch eine Zeit im Untergrund, doch nach und nach verlor sich ihre Spur. Erst mit dem Aufkommen der APO (Außerparlamentarische Opposition, jW) kam auch der Gedanke nach einer kontinuierlichen und bundesweiten Solidaritätsstruktur ähnlich der historischen RHD wieder auf. Deshalb entstanden in den 70er Jahren an vielen Orten Gruppen mit der Idee der RHD.

Auch unsere wurde bereits 1972 wieder gegründet, damals zuerst in Erlangen und einige Monate später auch eine in Nürnberg. Diese waren verschiedenen Umstrukturierungen unterworfen, ihre Mitglieder verloren sich nach einigen Jahren wieder und organisierten sich teilweise in anderen Gruppen, wie dem Gefangenen Info Büro oder der Bunten Hilfe. Doch die Erinnerung an den Gedanken der Roten Hilfe erlosch nicht, weshalb sich im Jahr 1997 wieder eine Gruppe unter dem Dach der mittlerweile als Verein existierenden RH gründete. Wir feiern somit 25, 50 und 100 Jahre organisierte Solidarität.

Für den Sonntag laden Sie zu einer Kunstausstellung ein. Was war der Gedanke dahinter?

Rote Hilfe und Kunst sind für viele erst einmal keine verwandten Themenfelder. Für uns ist das aber kein Widerspruch. Seit ihrer Gründung wird unsere Solidaritätsbewegung von Künstlern begleitet, die unsere Kämpfe, Hoffnungen und Vorstellungen in Medien ihrer Wahl bannen. Das ist auch das Ziel unserer Ausstellung. Wir wollen darüber diskutieren, was diese abstrakten Begriffe wie Solidarität, Freundschaft, Verbundenheit, Genossenschaft etc. bedeuten. Was stellen sich unsere Mitglieder darunter vor? Was bedeutet Solidarität für sie und wie kann sie gelebt werden? Diese Fragen haben wir an befreundete Künstler weitergegeben. Das Feedback war überwältigend. Wir haben nicht nur Zusagen von lokalen Künstlern und Aktivisten erhalten, sondern auch bundesweit und international, aus Chile und Italien.

Die Ausstellung steht unter dem Titel: »Solidarische Kunst im Wandel der Zeit«. Wie wird dieser Wandel gezeigt?

In unserer Arbeit zeigt sich die Historie unserer Organisation, aber auch der Arbeiterbewegung recht deutlich. Berühmte Künstler wie Heinrich Vogeler oder Käthe Kollwitz schufen zahlreiche noch heute verwendete Signets, Zeichen und Embleme für uns. Unser historisches Logo, eine Hand, die ein rotes Tuch aus einem Kerkergitter schwenkt, ist beispielsweise auf Vogeler zurückzuführen. Doch auch unser heutiges Logo stellt diese Traditionslinie dar: Es zeigt hälftig zwei Personen, die sich unterhaken, einer davon im Blaumann. Um diese Änderungen in Bild und Stil ausstellen zu können, haben wir ein tolles Archiv aus Göttingen nach Hilfe gefragt. Das Hans-Litten-Archiv hat sich der Sammlung von Dokumenten der historischen Solidaritätsorganisationen verschrieben. Sie haben uns freundlicherweise Abzüge historischer RHD-Plakate zur Verfügung gestellt, zu Wintersammelkampagnen für die politischen Gefangenen des Mitteldeutschen Aufstandes, für Sacco und Vanzetti oder Komplexbilder von Heinrich Vogeler.

Die Bilder sollen aber nicht nur ausgestellt werden, es ist auch eine stille Auktion geplant.

Genau, es nützt ja niemanden was, wenn die Bilder bei uns im Lager verstauben. Wir wollen die Ausstellung nutzen, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen, unsere Sichten auszutauschen und Solidarität erlebbar zu machen.