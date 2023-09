Lukas Coch/AAP Image via AP/dpa Mitglieder der überparteilichen australischen Delegation, um Assange »nach Hause« zu bringen (5.9.2023)

Auf der UN-Generalversammlung haben sich bisher zwei Staatsoberhäupter für die Freiheit des in London inhaftierten Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, ausgesprochen. Nachdem er in Brasilien selbst von Expräsident Jair Bolsonaro mit Prozessen und Haft überzogen wurde, hat sich Luiz Inácio Lula da Silva, wieder in Amt und Freiheit, schon häufiger öffentlich für den Journalisten eingesetzt. In New York erklärte er nun am Dienstag: »Die Pressefreiheit zu bewahren, ist essentiell. Ein Journalist wie Julian Assange darf nicht dafür bestraft werden, dass er die Gesellschaft in einer transparenten und legitimen Weise informiert.« Das betrifft auch US-Kriegsverbrechen, die der gebürtige Australier öffentlich machte und dafür nun in die USA ausgeliefert werden soll.

Auch Lulas honduranische Amtskollegin, Xiomara Castro, setzte sich vor den Diplomaten aller Länder für den Wikileaks-Gründer ein. Castro, die nach dem Militärputsch gegen ihren Ehemann, Präsident Manuel Zelaya, wie sie sagte, »aus dem Widerstand in den Straßen aufstieg«, betonte ihren »vehementen Aufruf« für Assange – »einen gewissenhaften Verteidiger der Meinungsfreiheit. Ein Prinzip, das wir alle verteidigen müssen«.

Gleichzeitig erreichte eine nach eigenem Bekunden »einzigartige Delegation« von sechs australischen Parlamentsabgeordneten am Mittwoch die USA, um vor dem Justizministerium die Empörung der Australier über die Behandlung ihres Landsmanns deutlich zu machen. Es seien Politiker »der Rechten und der Linken und allem dazwischen«, die sich »vielleicht in fast allen anderen politischen Fragen uneinig sind, aber nicht in dieser einen Frage«, erklärten die Abgeordneten in einer gemeinsamen, auf dem Portal von Consortium News ausgestrahlten Pressekonferenz. Etwa 90 Prozent der Australier seien der Meinung, Assange solle nach Hause kommen. Die Vertreter der Delegation vergaßen auch nicht, die historisch guten Beziehungen zwischen den USA und Australien zu betonen, und erklärten, dass sie nicht gekommen seien, um einen Streit vom Zaun zu brechen. Doch gemessen daran, dass Assange »für das Verbrechen, Journalist zu sein« seit elf Jahren »seiner Freiheit beraubt ist«, sei es »sehr schwer ein Freund der Vereinigten Staaten zu sein«.

Senator Peter Whish-Wilson von den australischen Grünen ist einer der frühesten Assange-Unterstützer im Parlament in Canberra. Er erklärte gegenüber dem freien US-Rundfunk Democracy Now: »Ich fühle, dass sich die Zahnräder drehen.« Er warnte, dass der Präzedenzfall, einen ausländischen Journalisten auf fremden Boden ausliefern zu lassen, etwas sei, das man von »totalitären Regimen« erwarte. Man erhoffe sich keinen fairen Prozess in den USA.

Die Delegationsreise ist Teil einer größeren Bewegung. Am Montag veröffentlichte die Parlamentsgruppe der Kampagne »Bring Julian Assange Home« in der Washington Post eine von 64 australischen Abgeordneten unterzeichnete Aufforderung an die US-Regierung, die Verfolgung zu beenden. »Es ist unrecht, und wir sagen deutlich – wie Freunde immer ehrlich mit Freunden sein sollten –, dass die sich hinziehende Verfolgung (…) die wesentliche Basis von Rücksicht und Respekt, die Australier für das Justizsystem der USA haben, abnutzt. Es möge kein Zweifel bestehen, dass es einen scharfen und anhaltenden Aufschrei in Australien geben wird«, wenn Assange ausgeliefert werde.