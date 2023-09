Michal Dyjuk/AP Photo/dpa Die Kluft wird größer: Selenskij und Morawiecki bei einer Pressekonferenz in Warschau (5.4.2023)

Die Entscheidung Polens, entgegen dem Willen der EU-Kommission an einem Embargo gegen ukrainische Agrarprodukte festzuhalten, hat die vielbeschworene polnisch-ukrainische Freundschaft auf eine ernsthafte Probe gestellt. Die Ukraine hat nicht nur gegen Polen – wie auch gegen die ebenfalls abtrünnige Slowakei und Ungarn – eine Klage bei der Welthandelsorganisation (WTO) angekündigt, sondern auch eigene Sanktionen auf den Import von polnischem Obst und Gemüse verhängt. Von moralisierender Kritik, wie unfein es sei, einem kämpfenden Land die Exporteinnahmen zu verweigern, ganz abgesehen. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am Dienstag – in der übrigens während seiner Ansprache nur die Hälfte der Sitze besetzt war, den Rest der Staatenwelt scheinen die Tiraden von Wolodimir Selenskij nur mäßig interessiert zu haben – erhöhte der ukrainische Präsident den rhetorischen Druck noch weiter: Wer den Export ukrainischer Agrarprodukte blockiere, »bereite die Bühne« für Wladimir Putin.

Offiziell distanziert

Polens Staatspräsident Andrzej Duda blieb nichts schuldig. Nicht nur erinnerte er Kiew in New York daran, dass praktisch der gesamte militärische Nachschub für die Ukraine über polnisches Territorium abgewickelt werde – wobei ein Stopp der Transporte einstweilen außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit ist, dafür ist Warschau viel zu sehr daran interessiert, dass die Ukraine als Bollwerk gegen Russland überdauert. Aber gegenüber dem polnischen Fernsehen sagte Duda mit Blick auf die weite Wasserfläche des East River zu Selenskijs Vorwürfen: Der Ertrinkende greife eben nach jedem Strohhalm, auch wenn dies den Retter mit in die Tiefe ziehe. Das ist die erste offizielle Distanzierung eines polnischen Politikers von der ukrainischen Siegespropaganda und enthielt den Subtext, Kiew dürfe sich gern etwas bescheidener und realistischer aufführen. Regierungschef Mateusz Morawiecki stellte sich am Mittwoch ausdrücklich hinter diese Äußerung Dudas und sagte, Polen könne der Ukraine keine weiteren Waffen mehr liefern, weil es »selbst kämpfe« und mit der eigenen Aufrüstung ausgelastet sei. Er warf »ukrainischen Oligarchen« vor, mit unkontrollierten Exporten polnische Bauern in den Ruin zu treiben; dies könne die Regierung nicht zulassen. Am Donnerstag bestätigte auch Regierungssprecher Piotr Müller gegenüber der Agentur PAP, »dass Polen nur noch die zuvor vereinbarten Lieferungen von Munition und Rüstungsgütern durchführt«.

Landwirtschaftsminister Robert Telus hat sogar schon angekündigt, Polen werde den EU-Beitritt der Ukraine blockieren, wenn nicht eine Lösung gefunden werde, die für die polnischen Landwirte »akzeptabel« sei. Schwer vorzustellen, wie die aussehen könnte. Denn die Ukraine hat nun einmal wegen ihrer überaus fruchtbaren Böden, der durch die sowjetische Kollektivierung eingeführten industriellen Anbaumethoden und des Verzichts auf jegliche Umweltrücksichten Kostpreise, die von der bisherigen EU-Landwirtschaft allenfalls in Frankreich ansatzweise erreicht werden können. Die Kehrseite: Bei Stichproben polnischer Behörden wurden in einem Drittel der ukrainischen Lieferungen Pestizide in unerlaubter Menge entdeckt, außerdem gentechisch veränderte Organismen, Schwermetalle und dergleichen. Die Ukraine behauptet, sie könne allein die ganze EU mit Lebensmitteln versorgen – also den politischen Grund für die Brüsseler Agrarsubventionen beseitigen. Das ist gleichzeitig ein Angebot an die EU-Technokraten, dass sie das für die Landwirtschaft ausgegebene Geld aktuell auch anders verwenden könnten – unter anderem die Subventionierung der Ukraine. Und es ist eine Drohung: Eine ganze Klasse der westeuropäischen Gesellschaften, nämlich die Landwirte, wäre aus dieser Perspektive überflüssig.

Slowakei gibt nach

Das deutet darauf hin, dass der EU-Beitritt der Ukraine bei weitem nicht der Selbstläufer werden dürfte, als den ihn »blaugelbe« Enthusiasten in Brüssel gern darzustellen suchen. Vielleicht ist er politisch gewünscht, doch »hart im Raume stoßen sich die Sachen«. Vermutlich ist es wirklich so, dass einige EU-Länder die Folgen des unkontrollierten Zustroms von ukrainischen Agrarprodukten nicht abgeschätzt und statt dessen gehofft haben, es werde schon a) alles gut gehen und b) nicht lange dauern. Zwei, wie sich herausstellt, unrichtige Voraussetzungen. Überdies sind unter den Agrarhändlern, die vor allem in Ostpolen das ukrainische Getreide grenznah aufgekauft und ihre Silos damit gefüllt haben, einige mit den regionalen Strukturen der PiS vernetzt und haben teilweise für die Partei sogar kandidiert. Deshalb hat die Regierungspartei trotz früh eingegangener Hinweise und Vorschläge von Bauernorganisationen das Thema monatelang ignoriert.

Einen Mitstreiter hat Warschau am Donnerstag verloren: Die Landwirtschaftsminister der Slowakei und der Ukraine einigten sich darauf, ein Lizenzsystem für den Getreidehandel einzurichten, so dass das Einfuhrverbot für vier ukrainische Erzeugnisse in das Land aufgehoben werden kann. »Bis dieses System eingerichtet und vollständig getestet ist, bleibt das Verbot der Einfuhr von vier Rohstoffen aus der Ukraine in Kraft«, hieß es aus Bratislava. Kiew habe sich außerdem bereit erklärt, die Beschwerde bei der WTO auszusetzen, so das slowakische Ministerium.