JOHN ANGELILLO/IMAGO/UPI Photo Einsame Zuhörerin: Der Plenarsaal in New York bei der Rede von Kanzler Scholz (19.9.2023)

Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland jemals einen festen Sitz im Weltsicherheitsrat erhalten wird. Das weiß auch Außenministerin Annalena Baerbock, die sich am Donnerstag im ZDF-»Morgenmagazin« für eine Reform des höchsten UN-Gremiums einsetzte. Baerbock kritisierte, dass Russland sein dortiges Vetorecht im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukrai­ne missbrauche. »Deswegen ist die Reform wichtiger denn je. Sie wird aber (…) nicht morgen kommen.«

Die Außenministerin war aus New York zugeschaltet, wo sie zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich der laufenden Sitzungswoche der UNO weilt. Am Mittwoch hatte Baerbock nach einer Zusammenkunft des Sicherheitsrats laut dpa noch gesagt: »Auch wir können uns vorstellen, ein permanentes Mitglied zu sein. Aber nicht aus Eigeninteresse, sondern im Zuge einer großen Modernisierung, die insgesamt die Realitäten des 21. Jahrhunderts stärker mit berücksichtigt.« Für eine solche Umstrukturierung hatte sich am Dienstag auch Scholz in seinem Redebeitrag vor der Generalversammlung eingesetzt. Statt eines dauerhaften Sitzes im Sicherheitsrat forderte er jedoch lediglich eine bessere Repräsentanz Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Scholz hielt seine Rede vor fast leerem Saal.

Vor Baerbocks Stellungnahme hatte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bei dem Treffen des Sicherheitsrats verlangt, dass Russland sein Vetorecht entzogen werde. Statt dessen solle Deutschland – wohl mit Blick auf weitere Waffenlieferungen – einen Dauersitz erhalten. Denn es sei »zu einem der wichtigsten globalen Garanten für Frieden und Sicherheit geworden. Deutschland verdient deswegen einen Platz unter den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates.« Solange dessen Umbau der Zustimmung Moskaus bedarf, bleiben solche Aussagen jedoch reine Rhetorik.

Am Mittwoch hatte der Beitrag des chilenischen Präsidenten Gabriel Boric für Aufmerksamkeit gesorgt. Er rief in Erinnerung: »Unsere Länder wurden immer wieder überfallen – von den gleichen Leuten, die heute davon sprechen, gegen Invasionen zu kämpfen. Der Irak, Syrien und Libyen wurden wegen des Öls überfallen. Die Gründe, die zur Verteidigung Selenskijs geäußert werden, sind die gleichen, die auch zur Verteidigung Palästinas verwendet werden sollten.«