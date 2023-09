Huang Zongzhi/Xinhua via AP/dpa

Es ist der erste China-Besuch seit 20 Jahren. Am Donnerstag erreichte Syriens Präsident Baschar Al-Assad den Flughafen von Hangzhou, wie der chinesische Auslandssender CGTN berichtete. Er sei angereist, um an der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele am Sonnabend teilzunehmen. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping soll dort sein. Nach zwölf Jahren Syrien-Krieg immer noch fest im Sattel, vollzieht Assad einen weiteren wichtigen Schritt zurück aufs internationale Parkett, nachdem Syrien im Mai bereits wieder in die Arabische Liga aufgenommen worden war. (jW)