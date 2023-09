Annette Riedl/dpa Lieber bunt als rot? Die Veranstalter konnten Tausende Menschen vor das Brandenburg Tor mobilisieren (15.9.2023)

Während der Großkundgebung von Fridays for Future am vergangenen Freitag in Berlin ist die Polizei gegen Stände Ihrer Organisation sowie von Der Funke, der SAV, dem Roten Antiquariat und der MLPD vorgegangen. Wie kam es dazu?

Ich habe gegen 12 Uhr am Brandenburger Tor auf der westlichen Seite den Infostand der Sozialistischen Organisation Solidarität, kurz Sol, aufgebaut – in einer Reihe mit Infoständen der anderen linken Gruppen und des Roten Antiquariats. Kurze Zeit später kam ein Ordner, der sich nicht vorgestellt hat, aber durch eine Ordnerweste kenntlich war. Hinter ihm zwei Polizeibeamte. Er erklärte mir, dass wir abbauen müssten, weil die Stände nicht angemeldet seien. Das hatte er offensichtlich den anderen vorher auch gesagt.

War vorab denn eine Anmeldung verlangt worden?

Es ist üblich bei Demonstrationen dieser Art, dass Gruppen ihre Infostände aufbauen können und dass die Veranstalter das akzeptieren. Darauf habe ich den Ordner hingewiesen. Dieser behauptete, die Initiative zum Abbau sei von der Polizei ausgegangen. Doch wenn der Veranstalter sich an Infoständen nicht stört, kann die Polizei gar nicht dagegen vorgehen. Nachdem ich ihm vorgeschlagen hatte, die Anmeldung sofort zu klären, zog er ab, um Rücksprache zu halten. Im Gespräch mit den Polizeibeamten hat sich dann ergeben, dass es Fridays for Future waren, die unsere Stände geräumt sehen wollten. Die Polizei kam zurück, ohne den Ordner. Im Auftrag der Veranstalter, wie sie sagten. Wir sollten innerhalb von zehn Minuten die Stände einpacken. Andernfalls würden sie uns räumen, womöglich auch Material beschlagnahmen oder uns gar festnehmen.

Wie haben sich die Beamten verhalten?

Es war eine absurde Situation. Die Polizisten waren konstruktiver und freundlicher als der Ordner von Fridays for Future. Und sie haben uns darauf hingewiesen, dass es nur um die Infostände geht und man uns nicht daran hindern kann, Flugblätter zu verteilen oder Zeitungen zu verkaufen. »Damit müssen die Veranstalter leben«, sagte ein Polizist.

Gab es vorher Anzeichen dafür, dass es Probleme geben könnte?

Nicht direkt. Und ich habe ein solches Vorgehen seit Jahren nicht mehr erlebt. Wir waren entsprechend überrascht, vor allem, weil die Initiative eben nicht von der Polizei ausgegangen war. Zeitgleich zu dieser Aktion sprach übrigens Luisa Neubauer auf der Bühne und hat in ihrer Rede eine demokratische und integrative Gesellschaft gefordert. Ich musste da schmunzeln, weil sie offenbar nicht in der Lage sind, eine demokratische und integrative Demonstrationskultur zu leben. Ich habe aus verschiedenen Berichten gehört, dass es bei Fridays-for-Future-Demonstrationen immer wieder ähnliche Probleme gegeben hat. Ordner sollen versucht haben, linke Gruppen am Verteilen von Flugblättern zu hindern.

Kam es zu einer Räumung?

Den Androhungen sind wir gewichen, weil es uns auch darum ging, keinen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen. Wir wollten die Anliegen der Demonstration unterstützen und auch mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen.

Und hat es inzwischen Kontakt mit Fridays for Future zum Vorfall gegeben?

Auf die gemeinsame Erklärung von uns und den anderen Betroffenen, die wir auch an Fridays for Future verschickten, haben wir bisher keine Rückmeldung erhalten. Wir wollen, dass ein Gespräch stattfindet und sich so etwas nicht wiederholt. Das Verbreiten unserer politischen Ideen sollte nicht als Bedrohung wahrgenommen werden, sondern als Bereicherung einer breiten Bewegung.

Was hatten Sie an dem Tag ausgelegt?

Auf unserem Infotisch lag unsere Zeitung Solidarität, marxistische Literatur, mehrere Broschüren zu Umweltfragen. Eine davon zur Frage von der Notwendigkeit demokratischer Planwirtschaft, um die Umwelt zu retten, sowie ein Programm zur Konversion der Autoindustrie. Das Rote Antiquariat hatte Literatur von Marx über Luxemburg bis Kästner und Günter Wallraff ausliegen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie?

Wir lassen uns nicht mundtot machen und werden ganz sicherlich nicht darauf verzichten, auch bei zukünftigen Demonstrationen wieder Informationsstände anzubieten, Flugblätter zu verteilen und uns Gehör zu verschaffen. Auf formale Anmeldung zu beharren, ist jedenfalls ein völlig unnötiger Bürokratismus.