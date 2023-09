Arutunyan / Sputnik Stepanakert Nagornо-Karabakh Keine Rücksicht auf Zivilisten: Spuren der Zerstörung in Stepanakert (20.9.2023)

Es hatte den Anschein, als sei der Krieg im Kaukasus bereits vorbei. Doch am Donnerstag nachmittag erklärte der ehemalige Staatsminister der international nicht anerkannten Republik Arzach (Bergkarabach), Artak Beglaryan, gegenüber der Agentur Armenpress, dass aserbaidschanische Streitkräfte gegen das am Vortag zwischen Stepanakert und Baku geschlossene Waffenstillstandsabkommen verstoßen hätten. Nachdem in der Ortschaft Haterk ein Zivilist getötet worden sei, habe Aserbaidschans Armee begonnen, in Richtung der Hauptstadt von Bergkarabach vorzurücken.

Am Donnerstag vormittag hatten Russlands Präsident Wladimir Putin und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilham Alijew telefoniert, wie die russische Nachrichtenagentur TASS mitteilte. Die Initiative dazu sei von Alijew ausgegangen, der sich bei Putin für den Tod einer unbestätigten Anzahl von Angehörigen der russischen Friedenstruppen in Bergkarabach am Mittwoch nahe des Ortes Dschanjatag entschuldigt haben soll. Die Staatsoberhäupter hätten sich darauf geeinigt, die Situation zu stabilisieren. Putin habe gefordert, die Rechte der armenischen Bevöl­kerung in Bergkarabach zu respektieren und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Alijew habe demnach bestätigt, dass Aserbaidschan bereit sei, mit den russischen Friedenstruppen in der Region zusammenzuarbeiten.

Nach dem Angriff Aserbaidschans auf Bergkarabach hatte das Verteidigungsministerium in Baku am Mittwoch bekanntgegeben, dass durch Vermittlung der russischen Friedensmission eine Vereinbarung über die Aussetzung der als »Antiterroroperation« ausgewiesenen Militäroperation erzielt worden sei. Am Donnerstag morgen war nach Angaben von TASS eine Delegation Bergkarabachs nach Aserbaidschan gereist, um in der Stadt Jewlach über die Zukunft der Exklave zu verhandeln. Die Gespräche sollen lediglich drei Stunden gedauert haben. Es wurde aber ein weiteres Treffen vereinbart. Ein vor Ort befindliche Friedensmission der EU verstärkte noch am selben Tag ihre Patrouillen.