Ulf Stephan »Kurz durfte man den Eindruck haben, jetzt kippt die Stimmung« (Bundeskongress in Berlin)

Als die Debatte um die friedenspolitischen Grundsätze am fünften Tag des Verdi-Bundeskongresses begann, waren die Kritiker des Leitantrags der Verdi-Führung geradezu zurückhaltend. Wochenlang, bis zuletzt, hatten sie die Gespräche gesucht. Auch Delegierte meinten gegenüber jW, der Protest bei der Begrüßungsrede des Bundeskanzlers am Sonntag und die Generaldebatte am Montag hätten zum Nachdenken bei den Anwesenden beigetragen. Die Initiatoren der Petition »Sagt nein! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden«, die zwei Tage lang vor dem Tagungsort in Berlin mit Interessierten diskutierten, kamen am Mittwoch zu dem Schluss: »Die Stimmung könnte kippen.« Auch der Auftritt des ukrainischen Gewerkschafters, im Rahmen der internationalen Talkrunde zu Gewerkschaftsarbeit allgemein und in der Ukraine im Besonderen, spielte den Befürwortern des Regierungskurses nicht gerade in die Hände. Eine eigene gewerkschaftliche Position war nicht zu erkennen. Auch das Frauenbild des Ukrainers kam bei den Verdi-Delegierten, deren Gewerkschaft immerhin 900.000 weibliche Mitglieder vertritt, nicht gut an. Aus seiner Sicht hätten sie im Krieg die Aufgabe der »Versorgerin und Kümmerin von Heim und Herd und der Kinder an der Heimatfront«.

Bis jW-Redaktionsschluss war die Diskussion des ersten Änderungsantrags von insgesamt 14 noch in vollem Gange. Es ging um die Streichung eines Absatzes, der die bisherige Sanktionspolitik begrüßt. Haben sich die Befürworter des Leitantrags bislang zurückgehalten, ergriffen sie jetzt die Gelegenheit. In emotionalen Reden betonten sie, Teil der Friedensbewegung und gegen Waffenlieferungen zu sein. Aber der Einmarsch Russlands in die Ukraine habe die Situation grundlegend geändert. Alte Gewissheiten seien auf den Prüfstand gestellt. Internationale Solidarität ist für sie die Solidarität mit der Ukraine. Und die bedeutet auch, Waffen zu liefern. Von Selbstverteidigungsrecht war die Rede, von Butscha, Oder-Neiße-Grenze, Monster Putin. Sie legten sich für einen friedenspolitischen Richtungswechsel der Gewerkschaft ins Zeug, hielten das zum Teil aber nicht einmal für einen Richtungswechsel.

Die Argumente der Gegner von Waffenlieferungen kamen zunächst nicht durch. Christina Zacharias erinnerte daran, dass die Gewerkschaften gegen Waffenlieferungen waren, als Rojava angegriffen wurde. »Obwohl das Projekt ein sehr schützenswertes war.« Kriege »bringen ein Rollback für die Arbeiter auf allen Seiten«. Andreas Springer-Kieß verwies auf die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs und welche Verhandlungsfortschritte es bereits gegeben hatte. Andreas Kutsche verwies darauf, dass die Sanktionspolitik versagt hat, Verlierer immer nur die Bevölkerung ist, nie die Kapitalisten oder Putin. Ngoc Nien Le aus Hessen erinnerte an den Vietnamkrieg und damit an ihre eigene Familiengeschichte. In einer Ansprache an ihre Mutter sagte sie: »Weder du noch ich halten es für richtig, Waffen in die Ukraine zu liefern. Der Schutz vor westlichen Werten ist nur ein Synonym für den Schutz westlichen Kapitals. Wir müssen alles dafür tun, einen Waffenstillstand herzustellen und Verhandlungen zu fordern.« Kurz durfte man den Eindruck haben, jetzt kippt die Stimmung. Dann ergriff Bundesvorstandsmitglied Christine Behle das Wort. Der erste Änderungsantrag wurde abgelehnt.